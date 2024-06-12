Российская армия в эти сутки осуществила 1 ракетный удар и 5 авиаударов с применением 8 КАБов. Также враг обстрелял 623 раза позиции украинских войск и привлек для ударов 68 дронов-камикадзе.

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Какова ситуация на фронте

На Харьковском направлении продолжаются попытки россиян атаковать Волчанск. С начала текущих суток вблизи города продолжается боестолкновение. ВСУ контролируют ситуацию.

Россияне атакуют Волчанск: смотрите на карте

На Купянском направлении Россия предприняла попытку атаковать в районе Петропавловки и потерпела неудачу. Напряженной также является ситуация вблизи Мясожаровки. Там сейчас продолжается бой.

В районе Мясожаровки продолжается боевое столкновение: смотрите на карте

На Лиманском направлении идут бои вблизи Дружелюбовки, Невского и Серебрянского лесничества. Силы обороны Украины держат ситуацию под контролем.

На Лиманском направлении продолжаются бои: смотрите на карте

На Северском направлении напряженная ситуация в районе Спорного и Раздоловки. Там с начала этих суток уже произошло 11 боевых столкновений. 2 из них отбиты без успеха для россиян, 9 – еще продолжаются.

Вблизи Спорного и Раздоловки продолжаются бои: смотрите на карте

На Покровском направлении российские войска пытаются продвинуться в районах Калинового, Новоалександровки и Новопокровска. Там зафиксировано сегодня уже 10 атак по украинским позициям, 3 из которых были успешно отражены. Боевые действия здесь еще продолжаются.

Продолжаются боевые действия на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении россияне давят в районах Красногоровки и Георгиевки. Ситуация там контролируемая, но боевые столкновения пока еще продолжаются.

Продолжаются бои вблизи Красногоровки и Георгиевки: смотрите на карте

На Ореховском направлении оккупанты 2 раза потерпели неудачу при попытках вытеснить ВСУ с позиций вблизи Малой Токмачки. Потерь позиций украинской армией не допущено.

Россияне атаковали вблизи Малой Токмачки: смотрите на карте

На других направлениях фронта активных действий российская армия не проводила.