Российская армия в эти сутки осуществила 1 ракетный удар и 5 авиаударов с применением 8 КАБов. Также враг обстрелял 623 раза позиции украинских войск и привлек для ударов 68 дронов-камикадзе.
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Какова ситуация на фронте
Россияне атакуют Волчанск: смотрите на карте
В районе Мясожаровки продолжается боевое столкновение: смотрите на карте
На Лиманском направлении продолжаются бои: смотрите на карте
Вблизи Спорного и Раздоловки продолжаются бои: смотрите на карте
Продолжаются боевые действия на Покровском направлении: смотрите на карте
Продолжаются бои вблизи Красногоровки и Георгиевки: смотрите на карте
Россияне атаковали вблизи Малой Токмачки: смотрите на карте