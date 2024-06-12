Российская армия в эти сутки осуществила 1 ракетный удар и 5 авиаударов с применением 8 КАБов. Также враг обстрелял 623 раза позиции украинских войск и привлек для ударов 68 дронов-камикадзе.

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Какова ситуация на фронте

Россияне атакуют Волчанск: смотрите на карте

В районе Мясожаровки продолжается боевое столкновение: смотрите на карте

На Лиманском направлении продолжаются бои: смотрите на карте

Вблизи Спорного и Раздоловки продолжаются бои: смотрите на карте

Продолжаются боевые действия на Покровском направлении: смотрите на карте

Продолжаются бои вблизи Красногоровки и Георгиевки: смотрите на карте

Россияне атаковали вблизи Малой Токмачки: смотрите на карте