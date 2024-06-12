Это было довольно опасно, ведь морские дроны нанесли серьезные поражения мосту. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что побудило оккупантов возобновить перевозки топлива через мост.
Смотрите также Украина открывает новый фронт против Черноморского флота России, – Newsweek
Риск для россиян и возможность для ВСУ
Россия снова начала перевозить топливо через Керченский мост. Долгое время россияне использовали минимум грузовых поездов через Крымский мост, ведь из-за предыдущих украинских атак безопасность конструкции была серьезно нарушена.
Они пошли на риск. Да, это действительно риск, потому что помним первый удар по мосту, как тогда был взорван грузовик с серьезным боезапасом. Керченский мост тогда фактически прогорел. Я так понимаю, что последние удары по Керченской паромной переправе фактически полностью вывели ее из строя, а через нее переправляли топливо,
– отметил Роман Свитан.
Военный эксперт предположил, что удалось вывести из строя также систему подачи насосов основного продуктопровода, который перекачивал дизель и авиационный керосин вдоль Керченского моста. В частности, были удары по порту Кавказ и насосным станциям.
"Вероятно, это привело к выводу из строя системы поставки топлива. Поэтому россиянам пришлось снова возобновить переброску топлива через Керченский мост. У нас появилось окно возможностей еще раз "поймать" поезд на Крымском мосту. Это вполне реально", – подчеркнул Свитан.
В частности, ударить по незаконному сооружению в Крыму можно, применив средства дальнобойного поражения. Если выбрать для этого точное время – то вполне реально снова попасть в грузовые поезда, перевозящие топливо.
Россияне хотят защитить Крымский мост:
- Мониторинговая группа "Крымский ветер" опубликовала спутниковые фото, на которых видно, что вдоль Керченского моста появилось уже 11 секций боновых заграждений. Вероятно, оккупанты готовятся к тому, что вскоре на мосту снова может что-то ярко загореться.
- Хотя, собственно, стоит заметить, что боновые заграждения – это не слишком надежная защита. Их использовали еще со времен Первой мировой войны. А вот справиться с баржами, которые также активно свозят в район Крымского моста, – уже более сложная задача.
- Добавим, что панические опасения относительно уничтожения Крымского моста оккупантов могли подогреть и странные надписи, которые появились по всему Крымскому полуострову. На стенах появились предупреждения, что 12 мая, мол, "все изменится".