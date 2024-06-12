Это было довольно опасно, ведь морские дроны нанесли серьезные поражения мосту. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что побудило оккупантов возобновить перевозки топлива через мост.

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Риск для россиян и возможность для ВСУ

Россия снова начала перевозить топливо через Керченский мост. Долгое время россияне использовали минимум грузовых поездов через Крымский мост, ведь из-за предыдущих украинских атак безопасность конструкции была серьезно нарушена.

Они пошли на риск. Да, это действительно риск, потому что помним первый удар по мосту, как тогда был взорван грузовик с серьезным боезапасом. Керченский мост тогда фактически прогорел. Я так понимаю, что последние удары по Керченской паромной переправе фактически полностью вывели ее из строя, а через нее переправляли топливо,

– отметил Роман Свитан.

Военный эксперт предположил, что удалось вывести из строя также систему подачи насосов основного продуктопровода, который перекачивал дизель и авиационный керосин вдоль Керченского моста. В частности, были удары по порту Кавказ и насосным станциям.

"Вероятно, это привело к выводу из строя системы поставки топлива. Поэтому россиянам пришлось снова возобновить переброску топлива через Керченский мост. У нас появилось окно возможностей еще раз "поймать" поезд на Крымском мосту. Это вполне реально", – подчеркнул Свитан.

В частности, ударить по незаконному сооружению в Крыму можно, применив средства дальнобойного поражения. Если выбрать для этого точное время – то вполне реально снова попасть в грузовые поезда, перевозящие топливо.

Россияне хотят защитить Крымский мост: