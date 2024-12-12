Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя командования Сухопутных войск ВСУ Андрея в эфире телемарафона.

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Как менялась стратегия российской армии в Украине

Так, представитель Сухопутных войск отметил, что 24 февраля 2022 года россияне рассчитывали на кратковременную операцию. Они думали, что смогут пройти чуть ли не парадными колоннами, изменить действующую власть и поставить марионеточное правительство.

Они двигались колоннами на большом расстоянии и в результате действий Сил обороны, в частности Сухопутных войск, им наносилось значительное поражение, они несли большие потери. Батальонные группы отставали от своих подразделений логистики. Таким образом они потеряли свой темп, продвижение начало останавливаться,

– указал военный.

Примерно на 10 день полномасштабного вторжения ВСУ начали перехватывать инициативу, прежде всего на севере.

В дальнейшем россияне начали применять известную тактику "мясных" штурмов. В атаку прежде всего шла легкая пехота. Преимущественно из мобилизованных на оккупированных территориях лиц и группой "Вагнера" российских заключенных.

Это был тот эпизод, когда в атаку шли первая волна, за ней вторая, третья и так далее. Это заставляло наши части использовать значительное количество боеприпасов. Это истощало личный состав,

– указал Андрей.

Благодаря таким волнам по всей линии фронта россияне обнаруживали слабые места в обороне.

Впоследствии россияне столкнулись с тем, что у них также уменьшилось количество личного состава. Поэтому они усовершенствовали свою тактику. Они нарастили степень огневого поражения – в частности, начали бить КАБами и использовать больше беспилотников.

Используя огневое преимущество россияне проводили и до сих пор проводят медленное наступление малыми штурмовыми группами.

Отдельно представитель командования Сухопутных войск вспомнил о стратегии по террору против гражданских. Ведь с самого начала россияне не чурались бить по населению всеми средствами.