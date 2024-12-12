Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова представника командування Сухопутних військ ЗСУ Андрія в ефірі телемарафону.

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Як змінювалася стратегія російської армії в Україні

Так, представник Сухопутних військ зауважив, що 24 лютого 2022 року росіяни розраховували на короткотривалу операцію. Вони думали, що зможуть пройти ледь не парадними колонами, змінити чинну владу та поставити маріонетковий уряд.

Вони рухалися колонами на великій відстані і в результаті дій Сил оборони, зокрема Сухопутних військ, їм наносилося значне ураження, вони зазнавали великих втрат. Батальйонні групи відставали від своїх підрозділів логістики. Таким чином вони втратили свій темп, просування почало зупинятися,

– вказав військовий.

Приблизно на 10 день повномасштабного вторгнення ЗСУ почали перехоплювати ініціативу, перш за все на Півночі.

Надалі росіяни почали застосовувати відому тактику "м'ясних" штурмів. В атаку перш за все йшла легка піхота. Переважно з мобілізованих на окупованих територіях осіб та групою "Вагнера" російських в'язнів.

Це був той епізод, коли в атаку йшли перша хвиля, за нею друга, третя і так далі. Це примушувало наші частини використовувати значну кількість боєприпасів. Це виснажувало особовий склад,

– вказав Андрій.

Завдяки таким хвилям по всій лінії фронту росіяни виявляли слабкі місця в обороні.

Згодом росіяни зіштовхнулися з тим, що в них також зменшилася кількість особового складу. Тому вони вдосконалили свою тактику. Вони наростили ступінь вогневого ураження – зокрема, почали бити КАБами і використовувати більше безпілотників.

Використовуючи вогневу перевагу росіяни проводили і досі проводять повільний наступ малими штурмовими групами.

Окремо представник командування Сухопутних військ згадав про стратегію щодо терору проти цивільних. Адже з самого початку росіяни не цуралися бити по населенню усіма засобами.