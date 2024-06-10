С начала полномасштабного вторжения Киев систематически наносил мощные удары по кораблям Черноморского флота России, заставив врага, в конце концов, вывести их из Крыма и спрятать в Новороссийске.

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Азов под ударом

Впрочем, и в Новороссийске вражеские корабли больше не чувствуют себя в безопасности. Поэтому Москва сделала следующий шаг и вывела уже оттуда большую группировку судов. Это 18 военно-морских кораблей, в частности типа "Василий Быков" и десантные корабли типа "Ропучая".

Кроме того, теперь россияне также начали беспокоиться за свои суда в Азовском море после того, как один из кораблей был атакован беспилотниками 8 июня 2024 года. Отмечается, что это произошло вблизи Ейска.

Неизвестно, какой именно корабль был поражен. В ВМС Украины отрицают попадание по большому десантному судну. Предполагают, что цель была меньше. Вероятно, это мог быть патрульный корабль.

Неназванный украинский источник сообщил Sky News, что российский флот фактически оказался в осаде, он не может свободно действовать ни в Черном море, ни в Азовском.

Отметим, что россияне используют суда в Азовском море для поставок боеприпасов и провизии в оккупированный Мариуполь, а затем и на линию фронта.

Напомним, что 8 июня в Азовском море были подбиты и другие суда – буксир "Инженер Смирнов" и баржу "Секция-179" Это произошло в Таганрогском заливе. В Defense Express назвали эту атаку исторической. Ведь это был первый за все время полномасштабной войны удар украинскими беспилотниками по российской цели в акватории Азовского моря. Атака на буксир и баржу может означать начало "систематического террора, которому теперь будут подвергаться российские коммуникации в Азовском море".