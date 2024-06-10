Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что прогнозировать решение главы Кремля очень рискованно. Ведь все зависит от степени его безумия в конкретный момент.
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Готова ли Россия к войне с НАТО
Путин всегда угрожает Западу ядерным ударом, но он понимает, что такой шаг неизбежно приведет к втягиванию НАТО в войну. Поэтому маловероятно, что диктатор на это решится.
В любом случае аэродромы, где планируют располагать F-16, достаточно хорошо защищены, так что вряд ли эти удары достигнут цели. А если это все-таки произойдет, то неизбежно приведет к втягиванию в войну одной из стран НАТО.
Только недавно мы вспоминали о высадке войск в Нормандии и открытии второго фронта. Я не исключаю, что союзники Украины также откроют второй фронт. А Путин, нанося удары по аэродромам, только приблизит этот момент,
– подчеркнул Яковенко.
Тогда союзники Украины непосредственно вмешаются в войну, а глава Кремля сам это спровоцирует. Путин наконец почувствует, что значит воевать с НАТО, потому что на протяжении всей полномасштабной войны только убеждает в этом россиян.
"Удар по западным аэродромам и втягивание в войну с НАТО станут настоящей катастрофой для Путина. Он постоянно об этом говорит, но на деле все не так. Стоит только вспомнить эпизод в Сирии, когда россияне столкнулись с американцами. Молекулы их тел до сих пор пытаются найти в сирийских песках", – отметил Яковенко.
Последние новости о Владимире Путине
- Российский диктатор заявил, что "не будет бряцать ядерным оружием". Вместо этого он обвинил в ядерной эскалации Европу и США. Именно на них Путин возложил ответственность за начало войны в Украине. К тому же лицемерно убеждал, что якобы не хочет, чтобы дошло до ядерных ударов.
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