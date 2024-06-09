В СМИ считают, что Воронцова и Тихонова очень редко появляются на публичных мероприятиях, а вместе – никогда. Как предполагают журналисты, Путин может готовить дочерей к политической карьере, ведь такой шаг – обычная практика для российской элиты.

К теме Даже соратники Путина шокированы: что показал форум в Петербурге

Дочери Путина появились на Петербургском международном экономическом форуме

Официально российский президент не появлялся на публике со своими детьми. Более того, Путин никогда не подтверждал имена ни собственных детей, ни имена внуков. Российский президент рассказывал лишь, что его дочери работают в сфере науки и образования, но других данных никогда не раскрывал.

Женщин, чье существование и сам факт того, что они – дочери президента России, тщательно скрывали. Дети даже не носят фамилии Путина, впрочем, 8 июня 2024 года эта ситуация изменилась. Так, на Петербургском международном форуме впервые вместе выступили обе дочери российского президента.

Старшая дочь Мария Воронцова лично присутствовала на мероприятии. На форуме она рассказала об инновациях в биотехнологиях и биопроизводстве. Воронцову представили как врача-эндокринолога и члена "Российской ассоциации содействия науке".

Младшая дочь Путина Екатерина Тихонова лучше известна в российском информпространстве. Она и раньше выступала с докладами на форумах, и мероприятие в 2024 году не стало исключением. Дочь российского президента присоединилась онлайн и рассказала об обеспечении "технологического суверенитета" военно-промышленного комплекса. В списке спикеров форума она значилась как генеральный директор "Фонда национального интеллектуального развития".

Что известно о дочерях Путина

Ранее Путин заявлял, что его дочери не занимаются политикой и живут обычной жизнью. Только в 2017 году российский президент официально подтвердил, что имеет 2 дочерей и внука, однако аналитики считают, что у Путина больше детей, в том числе – внебрачные.

Так, Мария Воронцова работает врачом-эндокринологом. Как известно из открытых источников, сейчас женщине 39 лет. Частичное образование она получила в Германии, но общее среднее и высшее образования – в Москве.

В 2013 году в СМИ писали, что Мария Воронцова вышла замуж за нидерландского бизнесмена Йоррита Фаассена. Алексей Навальный в одном из расследований как-то заявлял, что старшая дочь Путина в период с 2019 до 2022 года как "сотрудница медицинской компании" заработала около 10 миллионов долларов. Есть ли дети у Воронцовой – доподлинно неизвестно, однако в СМИ писали, что в 2012 году в Москве Воронцова родила сына.



Старшая дочь Путина Мария Воронцова / Фото Getty Images

Меньшая дочь Путина 37-летняя Екатерина Тихонова чаще появляется в российском медиапространстве. Как пишут в СМИ, она родилась в Дрездене, но образование также получала в Москве. Известно, что Тихонова – гендиректор "Иннопрактики", а также руководитель "Центра национального интеллектуального резерва МГУ" и директор Фонда "Национальное интеллектуальное развитие".



Младшая дочь Путина Екатерина Тихонова / Фото Getty Images

Что касается личной жизни Тихоновой, то ее связывали с российским бизнесменом Кириллом Шамановым, с которым она якобы развелась в 2018 году. Также младшая дочь Путина якобы имела отношения с артистом российского балета Игорем Зеленским, от которого, вероятно, родила дочь в 2017 году. Впрочем, эта информация также не подтверждена.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Мария Воронцова и Екатерина Тихонова попали под действие санкций за поддержку захватнической войны.