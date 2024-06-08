Кремлевский диктатор настолько далек от реальности, что уже его близкое окружение проявляет недовольство. Подробнее о бред Путина на форуме 24 Канала рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
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Возмущаются даже свои
На днях в Санкт-Петербурге прошел так называемый "Международный экономический форум". Среди "почетных" гостей – представители террористической группировки "Талибан", а также президенты Боливии и Зимбабве.
Владимир Путин во всех красках рассказывал о "невероятном росте" российской экономики и России как страны. Так, например, Путин заявил, что Россия вышла на 100-процентное обеспечение себя мясом. В контексте войны, которую начала Москва, такое заявление звучит очень неоднозначно. Кроме того, Путин сказал, что весь Запад "тупой, как стол".
Путин уже начал сливаться с бабками из "Отрядов Путина". Раньше многие воспринимали их как троллинг, но сам Путин уже превращается в большого тролля. Все, что он говорил на этом форуме, было настолько ужасно, что даже его окружение начинает возмущаться. Это удивительно,
– подчеркнул Игорь Яковенко.
Даже генеральный директор российской сталелитейной и горнодобывающей компании "Северсталь" Александр Мордашов пожаловался на положение бизнеса в России. Мол, власть постоянно нарушает собственные же обязанности и повышает налоги.
Председатель комитета бюджетов и налогов Госдумы Андрей Макаров отметил, что своими действиями Россия подрывает доверие клиентов, а потому ни один дурак не будет инвестировать в российскую экономику.
"Это странно – довести все до такого состояния, чтобы уже даже лакеи начали говорить такое фактически в лицо Путину", – подчеркнул Яковенко.
Другие маразматические заявления Путина
- Недавно кремлевский диктатор сказал, что Россия якобы никогда не "бряцала" ядерным оружием. Мол, его могут применить только в случае, если есть угроза для территориальной целостности и суверенитета России. Видимо, о постоянных угрозах Дмитрия Медведева и российских пропагандистов Путин уже и забыл.
- Кроме того, на так называемом Международном экономическом форуме Путин цинично заявил, что на самом деле война в Украине началась с "неконституционного государственного переворота", имея в виду Революцию Достоинства.
- На этом диктатор не остановил свой бред. Он добавил, что Россия вообще не нападала на Украину, а "защищалась". От чего или от кого защищалась Россия – неизвестно. Путин также очень недоволен решением партнеров Украины о разрешении на удары по военным целям в России, поэтому привычно пригрозил Западу.