Путин цинично заявил, что Россия якобы никогда "не начинала" риторику относительно ядерной эскалации. Об этом со ссылкой на росСМИ, пишет 24 Канал.

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Заявление Путина о возможности ядерного удара

Российский диктатор абсурдно заявил, что якобы оккупанты "никогда не говорили", что готовы нажать ядерную кнопку. Кроме того, традиционно обвинял Запад, мол, дискуссия о ядерке якобы началась с заявления экс-премьера Великобритании, имя которой Путин "забыл" и назвал ее "дамочкой". Также отметил, что в России есть ядерная доктрина, в которой все написано.

Мы не бряцаем (ядерным оружием – 24 Канал)... Применение возможно в исключительном случае, в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны. В исключительных случаях. Я не считаю, что такой случай наступил,

– заявил президент России.

Правда, добавил, что доктрина – "живой инструмент". Поэтому Россия подробно смотрит за тем, что происходит в мире и не исключает внесения изменений в ядерную доктрину.

Также военный преступник выразил надежду, что "до обмена ядерными ударами никогда не дойдет". Вместе с тем, диктатор грезил, что тактическое ядерное оружие в России "втрое мощнее, чем использованные американцами бомбы против Хиросимы и Нагасаки" и значительно превосходит ядерный потенциал Европы.

Эти же европейцы должны будут задуматься, если те, с кем мы будем обмениваться такими ударами, не будут существовать, ввяжутся ли американцы в этот обмен ударами уже на уровне стратегических вооружений, или нет? Я очень сомневаюсь,

– цинично сказал Путин.

Также сказал, что Москва и без ядерного оружия значительно превосходит "противника".

"Но я все-таки исхожу из того, что до этого (ядерного оружия – 24 Канал) никогда не дойдет, и у нас нет такой необходимости", – заявил Владимир Путин.

Обратите внимание! Эти заявления Путина звучат цинично и абсурдно. Ведь сам диктатор, как и его прихвостни, в частности, Медведев, неоднократно прибегали к ядерному шантажу. Кстати, в мае агрессор начал учения по подготовке к применению ядерного оружия.