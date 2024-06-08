Путін цинічно заявив, що Росія нібито ніколи "не починала" риторику щодо ядерної ескалації. Про це з посиланням на росЗМІ, пише 24 Канал.

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Заява Путіна про можливість ядерного удару

Російський диктатор абсурдно заявив, що нібито окупанти "ніколи не говорили", що готові натиснути ядерну кнопку. Окрім того, традиційно звинувачував Захід, мовляв, дискусія про ядерку нібито почалася з заяви екс-прем'єрки Великої Британії, ім'я якої Путін "забув" і назвав її "дамочкою". Також наголосив, що в Росії є ядерна доктрина, у якій все написано.

Ми не брязкаємо (ядерною зброєю – 24 Канал)... Застосування можливе у виключному випадку, у випадку загрози сувернітету й територіальної цілісності країни. У виключних випадках. Я не вважаю, що такий випадок настав,

– заявив президент Росії.

Щоправда, додав, що доктрина – "живий інструмент". Тож Росія детально дивиться за тим, що відбуваєть у світі і не виключає внесення змін у ядерну доктрину.

Також воєнний злочинець висловив сподівання, що "до обміну ядерними ударами ніколи не дійде". Разом з тим, диктатор марив, що тактична ядерна зброя в Росії "втричі потужніша, ніж використані американцями бомби проти Хіросіми і Нагасакі" і значно переважає ядерний потенціал Європи.

Ці ж самі європейці муситимуть замислитися, якщо ті, з ким ми обмінюватимемося такими ударами, не існуватимуть, чи вплутаються американці в цей обмін ударами вже на рівні стратегічних озброєнь, чи ні? Я дуже сумніваюся,

– цинічно сказав Путін.

Також сказав, що Москва і без ядерної зброї значно переважає "противника".

"Але я все-таки виходжу з того, що до цього (ядерної зброї – 24 Канал) ніколи не дійде, і в нас немає такої необхідності", – заявив Владімір Путін.

Зверніть увагу! Ці заяви Путіна звучать цинічно та абсурдно. Адже сам диктатор, як і його прихвостні, зокрема, Медвєдєв, неодноразово вдавалися до ядерного шантажу. До речі, у травні агресор почав навчання з підготовки до застосування ядерної зброї.