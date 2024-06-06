Путин всегда врет
Именно так представитель ГУР МО Андрей Юсов прокомментировал и эфире телемарафона вчерашнее заявление российского президента Путина, который предупредил Западные страны, что они играют с огнем. Юсов отметил, что кремлевский диктатор постоянно врет относительно развязанной Россией преступной войны против Украины.
Смотрите также Саммит мира может быть достаточно значимым для мира: что на это указывает
Мы слышим каждый раз, когда выступает Путин, что он врет. И с какой целью он это делает – должны анализировать. Понятно, что это инструмент ИПСО, который используется, в том числе накануне Саммита мира, который проводит Украина и международная коалиция, партнеры, свободные страны с целью урегулировать честно и справедливо, остановить агрессивную войну России против Украины,
- отметил Юсов.
Цель Путина
Юсов отметил, что лживые заявления кремлевского диктатора направлены на срыв оборонных усилий Украины и помощи от западных партнеров.
"Значит, все правильно делаем. Дипломатические усилия вместе с оборонными, усилиями по безопасности идут в правильном направлении, если лично рот Путина вынужден об этом говорить", – добавил представитель ГУР.
Что этому предшествовало
- Владимир Путин боится из-за возможных ударов западным оружием по территории России, а потому угрожает союзникам Украины, мол, эти действия – постоянная эскалация, которая может привести к серьезным последствиям в Европе.
- Глава Кремля Владимир Путин предупредил, что страны-члены НАТО в Европе "играют с огнем", когда предполагают вероятность нашего государства наносить удары из западного оружия по территории России.
- Саммит мира пройдет 15 – 16 июня 2024 года в Швейцарии. В Белом доме сообщили, что на Саммит мира поедет вице-президент США Камала Харрис