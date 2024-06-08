Кремлівський диктатор настільки далекий від реальності, що уже його близьке оточення виявляє незадоволення. Детальніше про маячню Путіна на форумі 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Обурюються навіть свої

Днями у Санкт-Петербурзі пройшов так званий "Міжнародний економічний форум". Серед "почесних" гостей – представники терористичного угруповання "Талібан", а також президенти Болівії та Зімбабве.

Владімір Путін у всіх барвах розповідав про "неймовірне зростання" російської економіки та Росії як країни. Так, наприклад, Путін заявив, що Росія вийшла на 100-відсоткове забезпечення себе м'ясом. У контексті війни, яку розпочала Москва, така заява звучить дуже неоднозначно. Крім того, Путін сказав, що увесь Захід "тупий, як стіл".

Путін вже почав зливатися з бабцями із "Отрядів Путіна". Раніше багато хто сприймав їх як тролінг, але сам Путін вже перетворюється на великого троля. Все, що він говорив на цьому форумі, було настільки жахливо, що навіть його оточення починає обурюватися. Це дивовижно,

– наголосив Ігор Яковенко.

Навіть генеральний директор російської сталеливарна і гірничодобувна компанії "Северсталь" Алєксандр Мордашов пожалівся на становище бізнесу у Росії. Мовляв, влада постійно порушує власні ж обов'язки та підвищує податки.

Голова комітету бюджетів та податків Держдуми Андрєй Макаров наголосив, що своїми діями Росія підриває довіру клієнтів, а тому жоден дурень не інвестуватиме в російську економіку.

"Це дивина – довести все до такого стану, щоб вже навіть лакеї почали говорити таке фактично в обличчя Путіну", – підкреслив Яковенко.

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