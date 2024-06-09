У ЗМІ зауважають, що Воронцова й Тіхонова дуже рідко з'являються на публічних заходах, а разом – ніколи. Як припускають журналісти, Путін може готувати доньок до політичної кар'єри, адже такий крок – звичайна практика для російської еліти.

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Доньки Путіна з'явилися на Петербурзькому міжнародному економічному форумі

Офіційно російський президент не з'являвся на публіці зі своїми дітьми. Ба більше, Путін ніколи не підтверджував імена ні власних дітей, ні імена онуків. Російський президент розповідав лише, що його доньки працюють у сфері науки й освіти, але інших даних ніколи не розкривав.

Жінок, чиє існування та й сам факт того, що вони – доньки президента Росії, ретельно приховували. Діти навіть не носять прізвища Путіна, втім 8 червня 2024 року ця ситуація змінилася. Так, на Петербурзькому міжнародному форумі вперше разом виступили обидві доньки російського президента.

Старша донька Марія Воронцова була особисто присутня на заході. На форумі вона розповіла про інновації в біотехнологіях і біовиробництві. Воронцову представили як лікаря-ендокринолога й члена "Російської асоціації сприяння науці".

Молодша донька Путіна Єкатєріна Тіхонова краще відома в російському інформпросторі. Вона й раніше виступала з доповідями на форумах, і захід у 2024 році не став винятком. Донька російського президента долучилася онлайн й розповіла про забезпечення "технологічного суверенітету" військово-промислового комплексу. У списку спікерів форуму вона значилася як генеральний директор "Фундації національного інтелектуального розвитку".

Що відомо про доньок Путіна

Раніше Путін заявляв, що його доньки не займаються політикою і живуть звичайним життям. Лише у 2017 році російський президент офіційно підтвердив, що має 2 доньок та онука, однак аналітики вважають, що у Путіна більше дітей, в тому числі – позашлюбні.

Так, Марія Воронцова працює лікарем-ендокринологом. Як відомо з відкритих джерел, зараз жінці 39 років. Часткову освіту вона отримала у Німеччині, але загальну середню й вищу освіти – у Москві.

У 2013 році в ЗМІ писали, що Марія Воронцова одружилася з нідерландським бізнесменом Йоррітом Фаассеном. Олексій Навальний в одному з розслідувань якось заявляв, що старша донька Путіна в період з 2019 до 2022 року як "співробітниця медичної компанії" заробила близько 10 мільйонів доларів. Чи є діти у Воронцової – достеменно невідомо, однак у ЗМІ писали, що у 2012 році в Москві Воронцова народила сина.



Старша донька Путіна Марія Воронцова / Фото Getty Images

Менша донька Путіна 37-річна Єкатєріна Тіхонова частіше з'являється в російському медіапросторі. Як пишуть у ЗМІ, вона народилася у Дрездені, але освіту також отримувала в Москві. Відомо, що Тіхонова – гендиректорка "Іннопрактики", а також керівник "Центру національного інтелектуального резерву МДУ" і директор Фонду "Національний інтелектуальний розвиток".



Молодша донька Путіна Єкатеріна Тіхонова / Фото Getty Images

Що стосується особистого життя Тіхонової, то її пов'язували з російським бізнесменом Кірілом Шамановим, з яким вона буцімто розлучилася у 2018 році. Також молодша донька Путіна нібито мала стосунки з артистом російського балету Ігорем Зеленським, від якого, ймовірно, народила доньку у 2017 році. Втім, ця інформація також не підтверджена.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Марія Воронцова та Єкатєріна Тіхонова потрапили під дію санкцій через підтримку загарбницької війни.