Запугивать мир на этот раз взялся председатель оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов. Путинский прихвостень пропагандистским СМИ высказал свое "видение" последствий размещения F-16 в Украине, пишет 24 Канал.
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"F-16 станут законными целями"
Картаполов заявил, что размещенные за пределами Украины F-16 после боевых вылетов будут атаковаться российской армией. Впрочем, не только истребители планируют уничтожать россияне. Представитель Госдумы пригрозил также ударами и по аэродромам за пределами Украины.
F-16 и аэродромы их базирования за пределами Украины станут законной целью для российских военных,
– заявил Картаполов.
Добавим, что истерика россиян вокруг передачи Украине F-16 продолжается уже длительное время. Так, недавно они угрожали бить по французским инструкторам в Украине.
Тогда Франции пригрозил представитель посольства страны-агрессора в Париже Александр Макогонов.
Если вы посылаете своих солдат, своих специалистов, своих инструкторов на украинскую землю, чтобы научить украинских солдат лучше целиться и убивать россиян, они, естественно, станут легитимной целью,
– цинично заявил россиянин.
В Париже сказали, что готовят ответ на эти российские угрозы.
F-16 для Украины: последние новости
- Недавно стало известно, что часть переданных Украине истребителей F-16 разместят на авиабазах за рубежом. Это сделают для того, чтобы уберечь самолеты от российских атак.
- Ранее глава Минобороны Рустем Умеров рассказал, что западные истребители F-16 появятся "очень скоро", но он также отметил, что значительную часть военной помощи западные партнеры передают со значительной задержкой.
- В то же время в Украину уже прибыл первый иностранный инструктор по использованию F-16 из Греции. Его прибытие, вероятно, является частью инициативы "Учебная коалиция F-16".
- Добавим, что в целом Украине нужно 40 пилотов, которые будут управлять F-16, но союзники не обучат такое количество людей в ближайшее время. С теми ограничениями, которые они установили, Украина будет иметь достаточно летчиков только до конца 2025 года.
- Но украинские пилоты продолжают ожидать истребители. Военные рассказывают, что вместе с F-16 Украина получит и оружие, которого раньше у нас не было. Они уже мечтают ударить из F-16 по "Энгельсу".