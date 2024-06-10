Украина получит вместе с западными истребителями и оружие, которого раньше не было. Кроме того, F-16 позволят повысить эффективность имеющегося западного оружия, которое использовалось с самолетов советского образца. Об этом рассказал начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.

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Эффективность авиационных боеприпасов возрастет

Голубцов подтвердил, что поступление F-16 повысит эффективность HARM, JDAM и других авиационных боеприпасов, которые сейчас используются.

Мы надеемся, что так и будет. По тем тактико-техническим характеристикам, которые нам сообщают, есть серия самолетов, в которых именно HARM будут применяться благодаря тем сенсорам, которые есть в самолете. То есть уже не будет пуска ракеты в надежде, что вражеский комплекс ПВО включится, а будет пуск именно тогда, когда средство на земле включается и излучает,

– говорит начальник авиации Командования ВС.

Он также добавил, что это будет значительно эффективнее, поскольку не будет пуска ракеты по неработающему средству ПВО.

Новые возможности для боевой авиации

Сергей Голубцов говорит, что все самолеты, которые будут предоставляться, прошли определенную модернизацию. Там стоит улучшенный прицел для обнаружения воздушных целей. Кроме того, с самолетами придут специальные контейнеры, которые позволяют находить и наводить ракеты, бомбы на наземные цели.

Также представитель Воздушных сил говорит, что эта модернизация в основном касалась переоборудования самолета для использования высокоточного оружия. Украине предоставят самолеты в модификации MLU.

Конечно, мы ожидаем, что использование именно высокоточного оружия позволит нам поражать те цели, которые нужны для победы, для продвижения наших наземных войск к государственной границе и освобождения наших территорий,

– подчеркнул Голубцов.

Новое оружие поможет оттеснить российские самолеты

Начальник авиации Командования ВС говорит, что F-16 помогут также защитить солдат на линии фронта и гражданское население в прифронтовой зоне от российских КАБов, оттеснив вражеские Су-34 и Су-35 подальше.

Я бы не хотел раскрывать технические детали по дальности обнаружения. Но наши пилоты сейчас проходят обучение за рубежом, я общаюсь с ними, и они все поражены устойчивостью работы прицелов. Они работают безотказно, они находят цели от беспилотника до самолета,

– утверждает Сергей Голубцов.

По его словам, дальность поражения всем известной ракеты АИМ-120, по некоторым данным, до 180 километров. Голубцов говорит, что нам главное сначала попробовать самим, как это работает, а потом уже разрабатывать тактику вытеснения российских самолетов.

Также он добавил, что первоочередная задача – чтобы на головы наших воинов на линии соприкосновения, на мирные города, такие как Харьков, Сумы, Запорожье, не падали КАБы, а потом дальше отгонять и истребители.

На каком этапе передача F-16 Украине