Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире 24 Канала объяснил, что оккупационная армия истощена. Об этом свидетельствуют ее результаты, точнее их отсутствие, на поле боя. Особенно красноречивой является наступление русских на Харьковскую область, которое обернулось провалом.

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Проблемы в армии России

Аналитики ISW сообщили, что текущие темпы продвижения России указывают на то, что российские войска могут преследовать отдельные оперативные цели в течение многих месяцев, если не лет. В то же время наступления россиян происходят ценой огромных потерь и истощения оккупационной армии.

Так, по данным Генштаба, только за май было уничтожено почти 39 тысяч россиян убитыми и ранеными.

Поэтому сейчас перед российским военно-политическим руководством стоит достаточно непростая дилемма: пошаговое ежемесячное увеличение мобилизационного потенциала. То есть они сейчас могут собирать до 40 тысяч личного состава. Но мобилизационная система не сможет долгое время существовать в скрытом формате,

– пояснил Александр Коваленко.

Кремлю, конечно, будет трудно скрывать значительное усиление мобилизации с каждым новым месяцем. Потому что скрытая мобилизация фактически превратится в частично или общую.

"Еще один важный момент – Россия сейчас почему-то ищет по всему миру военную технику: Центральная Азия, страны Африки. Почему это происходит? Потому что у России все под контролем и ее ВПК может бесконечно долго обеспечивать свое войско техникой? Нет. В российском командовании хорошо понимают, что их склады стали значительно меньше", – подчеркнул военный обозреватель.

Это свидетельствует о том, что на самом деле у России нет того бесконечного военного ресурса, которым они пугают мир и Украину в частности.

Неудача россиян на Харьковщине

Наступательная операция оккупантов на севере Харьковской области должна была, по их надеждам, стать настоящим прорывом. Но это обернулось фатальной неудачей, а сил на новые наступления остается все меньше.

У России сейчас нет возможности проведения масштабных военных операций не просто стратегического значения, а даже на оперативно-тактическом уровне. Харьковская операция – это самый яркий пример того, насколько Россия сегодня истощена,

– подчеркнул военный обозреватель.

Дело в том, что в Белгородской области по состоянию на 10 мая было сконцентрировано почти 40 тысяч личного состава. За месяц активных боев было создано два новых участка фронта: направление на Липцы, где у россиян нет значительных результатов, и направление на Волчанск. Там оккупанты зацепились за северную часть города, пытаясь прорваться в центральную.

Бои на севере Харьковщины: смотрите на карте

"В конце, они просто начали терять позиции и начали стирать этот населенный пункт (Волчанск – 24 Канал) с лица Земли. Вот их результат – уничтожение города, а не контроль над ним", – добавил Коваленко.

Красноречивым фактом является и то, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину с территории Беларуси наступало около 40 тысяч россиян на Киев. Они фактически прошли Черниговскую и Киевскую область, начав бои в окрестностях Киева. Хотя оккупантов и тогда постигла неудача и им пришлось отступать, однако сам факт эффективности российского войска тогда и сейчас – очень показательно.

Актуальные потери россиян в войне

По состоянию на 9 июня российская армия сократилась уже на 518 560 оккупантов. Из них 1270 – удалось уничтожить за сутки 8 июня. Не меньше потери россиян в технике.

Так, с начала полномасштабного вторжения украинские военные уничтожили: