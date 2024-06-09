Общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 518 тысяч захватчиков.
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Потери врага на 9 июня
- Личного состава – около 518 560 (+1270),
- танков – 7869 (+26),
- боевых бронированных машин – 15 131 (+26),
- артиллерийских систем – 13593 (+60),
- РСЗВ – 1097 (+2),
- средств ПВО – 836 (+2),
- самолетов – 357 (+0),
- вертолетов – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 982 (+37),
- крылатых ракет – 2277 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 18 562 (+78),
- специальной техники – 2253 (+5).
Потери врага на 9 июня 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Спецназовцы ГУР уничтожили российский буксир
- Заметим, что накануне, 6 июня, спецподразделение ГУР нанесло успешный удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 "Сатурн" или "Протей" у берегов временно оккупированного Крыма.
- В результате операции в акватории озера Панское очередное судно захватчиков уничтожено.