Общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 518 тысяч захватчиков.

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Потери врага на 9 июня

  • Личного состава – около 518 560 (+1270),
  • танков – 7869 (+26),
  • боевых бронированных машин – 15 131 (+26),
  • артиллерийских систем – 13593 (+60),
  • РСЗВ – 1097 (+2),
  • средств ПВО – 836 (+2),
  • самолетов – 357 (+0),
  • вертолетов – 326 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 982 (+37),
  • крылатых ракет – 2277 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 18 562 (+78),
  • специальной техники – 2253 (+5).

втрати ворога на 9 червняПотери врага на 9 июня 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Спецназовцы ГУР уничтожили российский буксир

  • Заметим, что накануне, 6 июня, спецподразделение ГУР нанесло успешный удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 "Сатурн" или "Протей" у берегов временно оккупированного Крыма.
  • В результате операции в акватории озера Панское очередное судно захватчиков уничтожено.