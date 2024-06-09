Загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 518 тисяч загарбників.

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Втрати ворога на 9 червня

Особового складу – близько 518 560 (+1270),

танків – 7869 (+26),

бойових броньованих машин – 15 131 (+26),

артилерійських систем – 13593 (+60),

РСЗВ – 1097 (+2),

засобів ППО – 836 (+2),

літаків – 357 (+0),

гелікоптерів – 326 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10 982 (+37),

крилатих ракет – 2277 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 18 562 (+78),

спеціальної техніки – 2253 (+5).

Втрати ворога на 9 червня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Спецпризначенці ГУР знищили російський буксир

Зауважимо, що напередодні, 6 червня, спецпідрозділ ГУР завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проєкту 498 "Сатурн" або "Протей" біля берегів тимчасово окупованого Криму.

Внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно загарбників знищено