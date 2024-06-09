Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в етері 24 Каналу пояснив, що окупаційна армія виснажена. Про це свідчать її результати, точніше їхня відсутність, на полі бою. Особливо красномовною є наступ росіян на Харківщину, який обернувся провалом.

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Проблеми в армії Росії

Аналітики ISW повідомили, що поточні темпи просування Росії вказують на те, що російські війська можуть переслідувати окремі оперативні цілі впродовж багатьох місяців, якщо не років. Водночас наступи росіян відбуваються ціною величезних втрат та виснаження окупаційної армії.

Так, за даними Генштабу, лише за травень було знищено майже 39 тисяч росіян вбитими та пораненими.

Тож зараз перед російським військово-політичним керівництвом стоїть досить непроста дилема: покрокове щомісячне збільшення мобілізаційного потенціалу. Тобто вони зараз можуть збирати до 40 тисяч особового складу. Але мобілізаційна система не зможе довгий час існувати у прихованому форматі,

– пояснив Олександр Коваленко.

Кремлю, звісно, буде важко приховувати значне посилення мобілізації з кожним новим місяцем. Бо прихована мобілізація фактично перетвориться та частково або й загальну.

"Ще один важливий момент – Росія зараз чомусь шукає по всьому світу військову техніку: Центральна Азія, країни Африки. Чому це відбувається? Бо у Росії все під контролем та її ВПК може нескінченно довго забезпечувати своє військо технікою? Ні. У російському командуванні добре розуміють, що їхні склади стали значно меншими", – підкреслив військовий оглядач.

Це свідчить про те, що насправді у Росії немає того нескінченного військового ресурсу, яким вони лякають світ та Україну зокрема.

Невдача росіян на Харківщині

Наступальна операція окупантів на півночі Харківської області мала, за їхнім сподіванням, стали справжнім проривом. Але це обернулось фатальною невдачею, а сил на нові наступи залишається все менше.

У Росії зараз немає можливості проведення масштабних військових операцій не просто стратегічного значення, а навіть на оперативно-тактичному рівні. Харківська операція – це найяскравіший приклад того, наскільки Росія на сьогодні виснажена,

– наголосив військовий оглядач.

Річ у тім, що в Бєлгородській області станом на 10 травня було сконцентровано майже 40 тисяч особового складу. За місяць активних боїв було створено дві нові ділянки фронту: напрямок на Липці, де у росіян немає значних результатів, та напрямок на Вовчанськ. Там окупанти зачепилися за північну частину міста, намагаючись прорватися у центральну.

Бої на півночі Харківщини: дивіться на карті

"Врешті, вони просто почали втрачати позиції та почали стирати цей населений пункт (Вовчанськ – 24 Канал) з лиця Землі. Ось їхній результат – знищення міста, а не контроль над ним", – додав Коваленко.

Красномовним фактом є й те, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з території Білорусі наступало близько 40 тисяч росіян на Київ. Вони фактично пройшли Чернігівську та Київську область, розпочавши бої на околицях Києва. Хоч окупантів і тоді спіткала невдача та їм довелося відступати, однак сам факт ефективності російського війська тоді і зараз – дуже показово.

Актуальні втрати росіян у війні

Станом на 9 червня російська армія скоротилася уже на 518 560 окупантів. З них 1270 – вдалося знищити за добу 8 червня. Не меншими є втрати росіян у техніці.

Так, з початку повномасштабного вторгнення українські військові знищили: