Об этом заявил начальник авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов в эфире Радио Свобода. Он отметил, что сейчас 4 страны подтвердили предоставление этих самолетов, и предположил, что их количество может увеличиться со временем.

Смотрите также Теперь будут охотиться активнее: какие объекты Россия пытается атаковать в первую очередь

Некоторые самолеты останутся в центрах обучения

Кроме того, генерал обратил внимание, что поскольку "почти все страны, в которых на вооружении есть F-16, постепенно перевооружаются на F-35".

"Надо понимать, что не все самолеты, которые будут переданы ВСУ, придут в Украину. Некоторые из них останутся в тех центрах, где готовят наших пилотов и авиационный персонал. Это будут украинские самолеты, которые будут использоваться для подготовки наших же пилотов", – отметил Сергей Голубцов.

Некоторые будут резервом

Голубцов в этом контексте отметил, что "цифра никого не должна удивлять".

Есть цифра, которая зайдет в Украину. Есть определенное количество самолетов, которые будут храниться на безопасных авиабазах, не в Украине, для того, чтобы они здесь не были мишенями,

– рассказал офицер журналистам.

По его словам, эти истребители будут резервом для ВСУ, "для замены неисправных самолетов, во время проведения регламентных работ".

"Для того, чтобы мы могли постоянно иметь в операционном составе определенное количество самолетов, которое будет соответствовать количеству имеющихся пилотов", – добавил Голубцов.

И соответственно – если будет больше пилотов, будет больше самолетов F-16 и на территории Украины.

Уже известны конкретные цифры

Начальник авиации командования ВС отметил, что украинская сторона имеет "определенное количество" подготовленных аэродромов, и известна цифра самолетов, которые зайдут в первую очередь в этом году.

В то же время генерал добавил, что неизвестно, на какое количество F-16 Украина может рассчитывать в отдаленной перспективе, и это скорее преимущество, чем недостаток. Поскольку с каждой встречей членов авиационной коалиции Киев получает "более позитивные прогнозы, больше информации, которая нам позволяет этот процесс сделать планомерным".

Последние новости о F-16