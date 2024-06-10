Залякувати світ цього разу взявся голова оборонного комітету Держдуми Андрій Картаполов. Путінський посіпака пропагандистським ЗМІ висловив своє "бачення" наслідків передачі F-16 Україні, пише 24 Канал.
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"F-16 стануть законними цілями"
Картаполов заявив, що розміщені за межами України F-16 після бойових вильотів будуть атакуватися російською армією. Втім, не лише винищувачі планують знищувати росіяни. Представник Держдуми пригрозив також ударами і по аеродромах за межами України.
F-16 та аеродроми їх базування за межами України стануть законною метою для російських військових,
– заявив Картаполов.
Додамо, що істерика росіян навколо передачі Україні F-16 триває вже тривалий час. Так, нещодавно вони погрожували бити по французьких інструкторах в Україні.
Тоді Франції пригрозив речник посольства країни-агресорки в Парижі Олександр Макогонов.
Якщо ви посилаєте своїх солдатів, своїх фахівців, своїх інструкторів на українську землю, щоб навчити українських солдатів краще цілитися та вбивати росіян, вони, природно, стануть легітимною ціллю,
– цинічно заявив росіянин.
У Парижі сказали, що готують відповідь на ці російські погрози.
F-16 для України: останні новини
- Нещодавно стало відомо, що частину переданих Україні винищувачів F-16 розмістять на авіабазах за кордоном. Це зроблять для того, щоб вберегти літаки від російських атак.
- Раніше голова Міноборони Рустем Умєров розповів, що західні винищувачі F-16 з'являться "дуже скоро", але він також зауважив, що значну частину військової допомоги західні партнери передають зі значною затримкою.
- Водночас в Україну уже прибув перший іноземний інструктор з використання F-16 з Греції. Його прибуття, ймовірно, є частиною ініціативи "Навчальна коаліція F-16".
- Додамо, що загалом Україні потрібно 40 пілотів, які керуватимуть F-16, але союзники не навчать таку кількість людей у найближчий час. З тими обмеженнями, які вони встановили, Україна матиме достатньо льотчиків лише до кінця 2025 року.
- Але українські пілоти продовжують очікувати на винищувачі. Військові розповідають, що разом із F-16 Україна отримає і зброю, якої раніше у нас не було. Вони уже мріють вдарити з F-16 по "Енгельсу".