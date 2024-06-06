Депутат от "Единой России" Армен Мнацаканян призвал убивать граждан, которые не любят представителей правящей партии. На днях в телеграм-каналах распространили соответствующее видео заявления путинского прихвостня, передает 24 Канал.

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Убивать тех, кто не любит Путина и его партию

Во время сессии местного собрания, чтобы угодить псковскому губернатору Михаилу Ведерникову и российскому диктатору Владимиру Путину, депутат призвал к физической расправе.

Он призывает к подобному насилию над теми, кто не доволен работой правящей партии, ведь сейчас на Россию "давят санкции", а враги якобы "ищут повод задеть: там не убрали, здесь не так".

Мы живем в непростое время. И как Михаил Юрьевич говорил, и мы говорим, и наш президент – только делами будем доказывать. И, извиняюсь за слово, убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить. Это самое главное,

– заявил Мнацаканян.

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