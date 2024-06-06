Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что ожидание встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена, а также подписание соглашения по безопасности между странами – важная история. Москва тем временем пытается отреагировать на то, что с Украины сняли запрет на использование некоторого западного оружия по территории России.
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Как россияне могут "ответить" на удары западным оружием
"Заявление о том, что будет "асимметричный ответ", что Россия будет передавать дальнобойное оружие определенным третьим странам, вероятнее всего, имеют в виду йеменских хуситов. Очевидно, их будут вооружать для того, чтобы те наносили удары по определенным важным объектам Соединенных Штатов Америки", – сказал Яковенко.
Россию не пригласили во Францию
Страну-агрессора тем временем не пригласили на 80-ю годовщину высадки союзников в Нормандии. В то же время приглашения получила Украина. Российский оппозиционный журналист убежден, что это ожидаемое демонстративное пренебрежение Россией.
Очередная такая пощечина Путину – достаточно аккуратная со стороны Франции как страны-организатора этой годовщины открытия второго фронта,
– добавил Игорь Яковенко.
Визит Зеленского во Францию
- Глава украинского государства уже прибыл во Францию. Визит Владимира Зеленского приурочен к празднованию дня высадки союзников в Нормандии.
- Журналисты предполагали, что во время приезда президента Украины Франция может объявить об отправке иностранных инструкторов. В этой стране намекнули, что встреча Зеленского и Эммануэля Макрона будет "продолжением Конференции в поддержку Украины, которая состоялась на Елисейских полях 26 февраля". Тогда глава Франции заявил, что Европа может отправить в Украину войска НАТО.
- Во французской Нормандии встретятся президенты Украины и США. Зеленский и Байден обсудят состояние дел в украинском государстве. А также то, как США могут продолжать и углублять американскую поддержку Украины. Также встреча лидеров будет во время саммита G7 в Италии. Он состоится с 13 по 15 июня.