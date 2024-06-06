Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що очікування зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена, а також підписання безпекової угоди між країнами – важлива історія. Москва тим часом намагається відреагувати на те, що з України зняли заборону на використання деякої західної зброї по території Росії.
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Як росіяни можуть "відповісти" на удари західною зброєю
"Заява про те, що буде "асиметрична відповідь", що Росія передаватиме далекобійну зброю певним третім країнам, найімовірніше, мають на думці єменських хуситів. Очевидно, їх озброюватимуть для того, щоб ті завдавали ударів по певних важливих об'єктах Сполучених Штатів Америки", – сказав Яковенко.
Росію не запросили до Франції
Країну-агресорку тим часом не запросили на 80-ту річницю висадки союзників у Нормандії. Водночас туди запросили Україну. Російський опозиційний журналіст переконаний, що це очікувана демонстративна зневага Росією.
Черговий такий ляпас Путіну – досить акуратний з боку Франції як країни-організаторки цієї річниці відкриття другого фронту,
– додав Ігор Яковенко.
Візит Зеленського до Франції
- Глава української держави уже прибув до Франції. Візит Володимира Зеленського приурочений до святкування дня висадки союзників у Нормандії.
- Журналісти припускали, що під час приїзду президента України Франція може оголосити про відправлення іноземних інструкторів. У цій країні натякнули, що зустріч Зеленського та Еммануеля Макрона буде "продовженням Конференції на підтримку України, яка відбулася на Єлисейських полях 26 лютого". Тоді очільник Франції заявив, що Європа може відправити в Україну війська НАТО.
- У французькій Нормандії зустрінуться президенти України та США. Зеленський та Байден обговорять стан справ в українській державі. А також те, як США можуть продовжувати й поглиблювати американську підтримку України. Також зустріч лідерів буде під час саміту G7 в Італії. Він відбудеться з 13 по 15 червня.