Президент розповів, що заслухав доповіді Головкома Сирського та начальника Генштабу Баргилевича по ситуації на фронті.

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Засідання Ставки

Глава держави розповів, що, за словами військового керівництва, найбільше боїв та найтяжчі атаки зараз відбуваються на Донеччині. Саме цей напрямок є основним для російських ударів. Увагу також приділили ситуації на півдні, на Харківщині, у районах прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Робимо все, що потрібно, крок за кроком, щоб Росія бачила: нам є чим відповідати на будь-яку спробу розширити війну та збільшити тиск на Україну. І працюємо з нашими партнерами, щоб таких можливостей стало ще більше – щоб вони були більш далекобійні,

– наголосив Зеленський у зверненні.

Президент також подякував військовим, завдяки яким вдалося стабілізувати Харківський напрямок.

Ситуація в енергосистемі

Очільник держави повідомив, що заслухав доповідь урядовців щодо енергетики та можливостей захисту й відновлення. За його словами, кожного дня і на всіх рівнях цьому має бути приділена не просто максимальна, а тотальна увага всіх відповідальних посадовців.

Виробництво і закупівля дронів

Володимир Зеленський заявив, що виробництво та закупівля дронів – це те, у чому постійно має відчуватися нарощування обсягів.

На цій війні – і саме нашими воїнами – було доведено, що дрони здатні давати перевагу й повертати ініціативу. У час, коли ми очікували постачання артилерії від наших партнерів, FPV-дрони фактично вберегли фронт. Наші далекобійні дрони довели, що Україна здатна обмежувати внутрішню силу держави-терориста. Маємо це продовжувати. Будемо продовжувати,

– сказав президент.

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Визначальні тижні

Зеленський заявив, що Україна бачить загрози, які є, та держава має бути готовою до відповідного реагування.

Зараз лише початок червня, а вже – саме такі тижні, які визначатимуть і все літо, і багато в чому цей рік. Це стосується Саміту миру та нашої консолідації світу заради України, це стосується і Європи – наших відносин із Євросоюзом, це стосується, звичайно, і наших позицій на фронті, а також внутрішнього виробництва,

– пояснив глава держави.

За словами президента, по кожному із цих напрямів ведеться робота, щоб Україна отримала результат. Володимир Зеленський подякував кожному й кожній, хто робить усе, щоб війна завершилась, "і завершилася справедливо для України".