Це буде в онлайн-форматі, або ж глава держави приїде особисто. Про це в етері телемаратону заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров, передає 24 Канал.

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Зеленський буде присутній на саміті G7

Никифоров наголосив, що G7 є нашими основними партнерами. Тому без сумнівів президент України під час зустрічі буде точно присутній або онлайн, або офлайн.

Ми говоритимемо з ними (країнами G7 – 24 Канал) про ключові теми наших відносин. Включно з діалогами у двосторонніх форматах із державами "Великої сімки",

– пояснив прессекретар Зеленського.

Крім того, він зазначив, що президент України Зеленський планує провести переговори зі Сполученими Штатами на майбутньому саміті. Теми розмови включатимуть посилення оборонної допомоги, формування коаліції західних союзників та прискорення прибуття літаків F-16.

Також однією з ключових тем стане посилення української ППО додатковими системами та ракетами до них. Це було основним пунктом обговорення під час зустрічі між президентом України Зеленським та міністром оборони США Ллойдом Остіном на конференції "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі, що підтвердив Никифоров.

"Ця тема була основною. Зараз триває активна робота, щоб системи ППО надходили в Україну. Очікуємо публічних позитивних рішень уже найближчим часом", – сказав він.

Раніше про присутність Зеленського на зустрічі казала Мелоні