Это будет в онлайн-формате, или же глава государства приедет лично. Об этом в эфире телемаратона заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает 24 Канал.

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Зеленский будет присутствовать на саммите G7

Никифоров отметил, что G7 являются нашими основными партнерами. Поэтому без сомнений президент Украины во время встречи будет точно присутствовать или онлайн, или офлайн.

Мы будем говорить с ними (странами G7 – 24 Канал) о ключевых темах наших отношений. Включая диалоги в двусторонних форматах с государствами "Большой семерки",

– пояснил пресс-секретарь Зеленского.

Кроме того, он отметил, что президент Украины Зеленский планирует провести переговоры с Соединенными Штатами на предстоящем саммите. Темы разговора будут включать усиление оборонной помощи, формирование коалиции западных союзников и ускорение прибытия самолетов F-16.

Также одной из ключевых тем станет усиление украинской ПВО дополнительными системами и ракетами к ним. Это было основным пунктом обсуждения во время встречи между президентом Украины Зеленским и министром обороны США Ллойдом Остином на конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, что подтвердил Никифоров.

"Эта тема была основной. Сейчас идет активная работа, чтобы системы ПВО поступали в Украину. Ожидаем публичных положительных решений уже в ближайшее время", – сказал он.

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