Джорджия Мелони заявила об участии президента Украины в саммите на выступлении перед журналистам, состоявшемся на приеме в Квиринальском саду в Риме по случаю Дня Республики.
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Что известно об участии Зеленского в саммите G7
Премьер Италии Джорджия Мелони заявила, что Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 в итальянском регионе Апулия. Саммит состоится 13 – 15 июня.
Пока не обнародовали информацию о том, посетит ли президент Украины Италию, или присоединится к саммиту онлайн. Ведь 15 – 16 июня Украина проведет глобальный саммит мира, который пройдет в Швейцарии.
Издание Financial Times писало, что украинский лидер может поехать в Италию, чтобы подписать соглашение по безопасности с президентом США Джо Байденом. Дата вероятного подписания соглашения неизвестна.
За несколько дней до мирного саммита Зеленский и Байден, как ожидается, подпишут двустороннее соглашение о безопасности в кулуарах встречи G7 в Италии в следующем месяце,
– написало издание, ссылаясь на собственные источники среди чиновников США.
Журналисты убеждены, что это соглашение по безопасности станет важнейшим среди других, ведь предусматривает:
- обязательства по досрочной поддержке, в частности военной,
- обмен разведывательными данными,
- экономическую помощь.
Однако издание не называет точной даты подписания документа между Украиной и США.
"Большая семерка" поддерживает передачу Украине замороженных российских активов
- Страны "Большой семерки" поддерживают передачу Украине замороженных российских активов. Страны уже обсуждают возможность использования замороженных российских активов в качестве гарантий для усиления помощи Киеву.
- Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что уже в июне на саммите G7 ожидают конкретные решения. Ведь "Большая семерка" ищет компромисс по использованию активов, многие из которых находятся в ЕС.
- Сейчас идея об активном использовании этих сверхприбылей пользуется "все большей поддержкой" в пределах G7. Подробнее об этом читайте по ссылке.