Джорджія Мелоні заявила про участь президента України у саміті на виступі перед журналістам, що відбувся на прийомі у Квірінальському саду в Римі з нагоди Дня Республіки.
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Що відомо про участь Зеленського у саміті G7
Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7 в італійському регіоні Апулія. Саміт відбудеться 13 – 15 червня.
Наразі не оприлюднювали інформацію щодо того, чи президент України відвідає Італію, чи доєднається до саміту онлайн. Адже 15 – 16 червня Україна проведе глобальний саміт миру, який пройде у Швейцарії.
Видання Financial Times писало, що український лідер може поїхати в Італію, щоб підписати безпекову угоду з президентом США Джо Байденом.
За кілька днів до мирного саміту Зеленський і Байден, як очікується, підпишуть двосторонню угоду про безпеку в кулуарах зустрічі G7 в Італії наступного місяця,
– написало видання, посилаючись на власні джерела серед посадовців США.
Журналісти переконані, що ця безпекова угода стане найважливішою з-поміж інших, адже передбачає:
- зобов'язання щодо дострокової підтримки. Зокрема, військової,
- обмін розвідувальними даними,
- економічну допомогу.
Однак видання не називає точної дати підписання документа між Україною та США.
"Велика сімка" підтримує передачу Україні заморожених російських активів
- Країни "Великої сімки" підтримують передачу Україні заморожених російських активів. Країни вже обговорюють можливість використання заморожених російських активів як гарантій для посилення допомоги Києву.
- Заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо заявив, що вже у червні на саміті G7 очікують конкретні рішення. Адже "Велика сімка" шукає компроміс щодо використання активів, багато з яких перебувають в ЄС.
- Наразі ідея про активніше використання цих надприбутків користується "все більшою підтримкою" в межах G7. Детальніше про це читайте за посиланням.