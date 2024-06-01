Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що Саміт миру має відбутися 15 – 16 червня у Швейцарії, і цю дату обирали, виходячи з Саміту G7, який відбудеться 14 – 15 червня на півдні Італії. Очевидна ідея наступна: після закриття Саміту G7 лідери сідають і летять у Швейцарію, де ввечері 15 червня відкривають Саміт миру, бо зібрати вдруге сім лідерів – це нереально.

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Демонстративна дія Байдена

Михайло Шейтельман зауважив, що між цими двома датами ще відбудеться відкриття чемпіонату Європи з футболу в Німеччині. І представники G7 можуть полетіти туди й далі – до Швейцарії, тобто розклад зустрічі складався не просто так.

Якщо Джо Байден каже, що не поїде на Саміт миру, це дуже демонстративна дія, яка може бути пов'язана з його передвиборчою боротьбою, адже через 5 місяців у США мають відбутися вибори,

– сказав політтехнолог.

На його думку, Байден зобов'язаний протягом 5 місяців показати цей мир, адже навіщо йому було б приїжджати на Саміт, якщо миру надалі не буде. Скоріш за все, він не відчуває, що в Україні протягом 5 місяців закінчиться війна і настане мир, тому в його штабі сказали, що Байдену не варто їхати на Саміт миру.

Попри, здавалося б, таку напругу у відносинах Володимира Зеленського із США, ЗМІ пишуть про те, що Байден дозволив Україні бити зброєю по прикордонню, аби нищити ворожу техніку та війська. Схоже, відверта публічна дипломатія Зеленського все ж працює.

Стиль, який задав Зеленський

Коли Україна почала активно бити по нафтопереробних заводах Росії, американці відкрито заявляли і просили не робити цього. Проте Україна продовжила бити – і в результаті в Америці ухвалили закон про виділення нам 61 мільярда доларів на вимогу адміністрації.

Одне одному не заважає, бо американська політика так влаштована, що вони повинні спиратися лише на інституційну систему – на креслення, карти, кілометри, а не на те, що їм не подобається, що сказав Зеленський,

– підкреслив Михайло Шейтельман.

Він зауважив, що тактика Зеленського у відносинах із західним світом із самого початку війни є досить суперечливою.

Ще на початку війни президент України відкрито відмовився від зустрічі з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, який планував прибути до Києва разом із президентом Польщі Анджеєм Дудою, а також лідерами Естонії, Литви та Латвії. Причиною відмови стала стабільно проросійська позиція Штайнмаєра.

Це могло стати катастрофою у відносинах між Україною та Німеччиною, проте раптом Штайнмаєр перепросив – і його запросили до Києва, а згодом він навіть закликав скликати трибунал щодо воєнних злочинів Росії та президента Володимира Путіна.

Подібна ситуація склалася, коли президент Франції Еммануель Макрон приїжджав до Зеленського і просив віддати Росії частину території України в обмін на мир. Зеленський не став це приховувати і розповів публічно, від чого Макрон був у шоці, адже таємні переговори раптом стали явними.

Проте Макрону це сподобалося – і він опублікував роздруківки своїх розмов з Владіміром Путіним, від чого в шоці вже було МЗС Росії: Сєргєй Лавров заявляв, що це взагалі не прийнято і неможливо.

Цей стиль задав Зеленський, і ніхто тепер не може прийти до нього і по секрету щось сказати, бо він не дозволяє ніякої таємності. Він не людина, яка все життя у політиці. Він прийшов – і ось так вирішив. Це його свідоме рішення,

– наголосив Шейтельман.

Він додав, що Зеленський публічно наполягає на тому, щоб Байден приїхав, хоча міг зателефонувати до Білого Дому та поговорити з ним. І це не випадковість і не емоції.

Я не вірю, що Зеленський за час цієї війни хоч раз приймав рішення на емоціях. Звичайно, він знав, на що йде. Ми можемо його засуджувати, адже знаємо, що десь це погано спрацювало. Але хто не ризикує, той не п'є шампанського, це також треба розуміти. Зеленський бере на себе всю політичну відповідальність за всі ці речі,

– сказав політтехнолог.

Він підсумував, що Зеленський веде ризиковану гру, але без неї в Україні не було б літаків, танків та HIMARS.

Саміт миру у Швейцарії: коротко