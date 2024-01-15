Лідерка Швейцарії заявила про це під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським за результатами їхніх переговорів. Адже 15 січня президент України перебуває з офіційним візитом у Швейцарії, пише 24 Канал.

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Що відомо про заяву Швейцарії

Швейцарія була б готова організувати конференцію. Ми домовилися, що ми поглиблено будемо займатися цим питанням, щоб процес миру був успішний,

– запевнила президентка Швейцарії.

За її словами, групи з України та Швейцарії одразу почнуть цим займатись. І Берн вже призначив людину, яка буде працювати над цим.

Які країни Україна прагне бачити на саміті

Володимир Зеленський розповів, які країни Київ хотів би залучити до саміту щодо формули миру.

За словами президента, Україна відкрита щодо всіх країн світу, які поважають наш суверенітет та територіальну цілісність.

Ми б хотіли, щоб країни Global South (Глобального Півдня – 24 Канал) обов'язково були присутні,

– заявив президент України.

Він додав, що на зустрічах радників, зокрема, під час останньої у Давосі, було 83 країни. За словами президента, важливо, щоб лідери цих країн були на саміті.

"Для нас дуже важливо показати, що увесь світ проти агресії Росії, увесь світ за те, щоб був справедливий мир", – запевнив Зеленський.

Президент додав, що, якщо країни хочуть, щоб закінчилась війна, то підтримуватимуть український план.

Коротко про зустріч радників у Давосі