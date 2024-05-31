Пекін відхилив запрошення на Саміт миру, про це виданню повідомили 4 джерела, "знайомі з цим питанням".

Дивіться також Росія і Китай нервують: чому їх так непокоїть український Саміт миру

Китай хоче переговори з участю Росії

Reuters пише, що Китай поінформував дипломатів про те, що на мирному саміті повинна бути "рівна участь всіх сторін", тобто як України, так і Росії. Мовляв, лише за таких умов буде справедливе обговорення всіх пропозицій.

За інформацією Politico, раніше Пекін вже попереджав дипломатів ЄС, що "не буде схильний" відправляти представників високого рівня на швейцарський саміт, якщо туди не запросять Росію.

Китай має тісні зв'язки з Росією й утримується від критики в її бік щодо вторгнення в Україну, але раніше пропонував стати посередником у конфлікті. У січні Україна запросила президента Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у запланованому саміті світових лідерів у Швейцарії, проте Пекін досі не підтвердив участь.

До слова, раніше видання Politico повідомило, що Росія планує провести зустріч країн БРІКС приблизно в той самий час, коли має відбутися український Саміт миру у Швейцарії. Зокрема, це означає, що Китай може направити верховного представника Ван Ї не на швейцарську зустріч, а в Росію.

Тим часом ще у квітні Зеленський розповів, що є точна інформація від розвідки про те, що Росія хоче зірвати Саміт миру і зменшити участь країн, які братимуть у ньому участь.

Чому Росії не буде на Саміті миру