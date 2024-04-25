Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що у Росії офіційно озвучили рішення щодо участі у мирному саміті у Швейцарії. Там заявили, що участі не буде "у жодному форматі", повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Зеленський пояснив, чому зброя від США має прийти якнайшвидше
Не братимуть участі
Посол Росії у Швейцарії Сєргєй Гармонін вдень, 25 квітня, у Берні заявив, що країна-агресорка не братиме участь у глобальному Саміті миру у Швейцарії стосовно завершення війни в Україні.
Росія у жодному форматі не братиме участь у конференції по Україні у Швейцарії у червні,
– сказав російський представник.
Водночас посол не уточнював, чи надсилало МЗС Швейцарії запрошення Росії для участі у саміті, який заплановано на 15 – 16 червня. Вочевидь запрошення для окупантів не було взагалі.
Конференція, ймовірно, відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден. За заявами швейцарського уряду, ця конференція буде платформою для діалогу на високому рівні про шляхи досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні на основі міжнародного права і Статуту ООН.
Росія планує зірвати зустріч
Як повідомляв український президент Володимир Зеленський, глобальний Саміт миру у Швейцарії дає реальний шанс на справедливий мир і відновлення дієвості міжнародного права.
У нас є точна інформація від розвідки – конкретні дані, – що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше,
– сказав президент.
Зеленський підкреслив, що світові лідери однаково зацікавлені, щоб примусити Росію до миру і поваги до міжнародного права.
Що відомо про цей саміт
- Зеленський також пояснював, що Україна хоче провести цю зустріч й вийти з конкретним планом та чітким списком країн, що готові прийняти цей детальний план, який є шляхом до справедливого миру.
- Голова Офісу Президента Андрій Єрмак раніше заявляв, що на перший саміт у Швейцарії буде запрошено понад 160 країн, і Росії у відповідному списку держав немає. Однак разом тим очільник ОП допускав участь Кремля в переговорах на наступних етапах.