Пропагандистские СМИ сообщают, что в России официально озвучили решение об участии в мирном саммите в Швейцарии. Там заявили, что участия не будет "ни в каком формате", сообщает 24 Канал.
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Не будут участвовать
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин днем, 25 апреля, в Берне заявил, что страна-агрессор не будет участвовать в глобальном Саммите мира в Швейцарии по завершению войны в Украине.
Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии в июне,
– сказал российский представитель.
В то же время посол не уточнял, направляло ли МИД Швейцарии приглашение России для участия в саммите, который запланирован на 15 – 16 июня. Очевидно приглашения для оккупантов не было вообще.
Конференция, вероятно, состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден. По заявлениям швейцарского правительства, эта конференция будет платформой для диалога на высоком уровне о путях достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине на основе международного права и Устава ООН.
Россия планирует сорвать встречу
Как сообщал украинский президент Владимир Зеленский, глобальный Саммит мира в Швейцарии дает реальный шанс на справедливый мир и восстановление действенности международного права.
У нас есть точная информация от разведки – конкретные данные, – что Россия не просто хочет сорвать Саммит мира, но и имеет конкретный план, как это сделать: как уменьшить участие стран, как действовать, чтобы мира не было еще дольше,
– сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что мировые лидеры одинаково заинтересованы, чтобы принудить Россию к миру и уважению к международному праву.
Что известно об этом саммите
- Зеленский также объяснял, что Украина хочет провести эту встречу и выйти с конкретным планом и четким списком стран, готовых принять этот детальный план, который является путем к справедливому миру.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак ранее заявлял, что на первый саммит в Швейцарии будет приглашено более 160 стран, и России в соответствующем списке государств нет. Однако вместе тем глава ОП допускал участие Кремля в переговорах на следующих этапах.