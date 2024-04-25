Пропагандистские СМИ сообщают, что в России официально озвучили решение об участии в мирном саммите в Швейцарии. Там заявили, что участия не будет "ни в каком формате", сообщает 24 Канал.

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Не будут участвовать

Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин днем, 25 апреля, в Берне заявил, что страна-агрессор не будет участвовать в глобальном Саммите мира в Швейцарии по завершению войны в Украине.

Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии в июне,

– сказал российский представитель.

В то же время посол не уточнял, направляло ли МИД Швейцарии приглашение России для участия в саммите, который запланирован на 15 – 16 июня. Очевидно приглашения для оккупантов не было вообще.

Конференция, вероятно, состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден. По заявлениям швейцарского правительства, эта конференция будет платформой для диалога на высоком уровне о путях достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине на основе международного права и Устава ООН.

Россия планирует сорвать встречу

Как сообщал украинский президент Владимир Зеленский, глобальный Саммит мира в Швейцарии дает реальный шанс на справедливый мир и восстановление действенности международного права.

У нас есть точная информация от разведки – конкретные данные, – что Россия не просто хочет сорвать Саммит мира, но и имеет конкретный план, как это сделать: как уменьшить участие стран, как действовать, чтобы мира не было еще дольше,

– сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что мировые лидеры одинаково заинтересованы, чтобы принудить Россию к миру и уважению к международному праву.

Что известно об этом саммите