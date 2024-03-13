Росіяни почали хизуватися, що не візьмуть участь в українському Саміті миру. На тлі цього варто згадати заяву Андрія Єрмака щодо країн, яких запросили на цю конференцію у Швейцарії.

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Що сказали росіяни

У МЗС країни-агресорки заявили, що Росія не хоче брати участь у Саміті миру. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ Кремля.

Росія не має наміру брати участь у конференції щодо України у Швейцарії, навіть якщо буде запрошена офіційно,

– сказали у відомстві Сєргєя Лаврова.

Що говорив Єрмак

Як писала "Європейська правда", керівник Офісу Президента Андрій Єрмак раніше дав зрозуміти, що країну-агресорку на цей захід не покличуть.

Він повідомляв, що на глобальний Саміт миру, який має пройти у Швейцарії на рівні лідерів, запросять понад 160 країн. За його словами, "запрошення Росії на цьому етапі не очікується".

Це дуже велика міжнародна подія. Ціллю першого саміту повинна стати фіксація… того, про що ми говорили всі ці місяці на рівні послів, на рівні радників,

– зауважив глава ОП.

Як пояснив Єрмак, після першого Саміту миру почнеться підготовка спільного плану відповідальних країн світу на основі Формули миру. Представник ОП дав зрозуміти, що можливість запрошення росіян допускають тільки на другий Саміт миру.

На другому саміті ми передбачаємо, коли цей план буде створений… без посередників, відкрито, за участі всіх цих країн, які з нами пройдуть цей шлях… може бути така ситуація, що ми запросимо разом представників Російської Федерації, де їм буде представлений і даний цей план на той випадок, якщо – хто там на той час буде представляти країну-агресора – захоче дійсно припинити цю війну, і повернутися до справедливого миру,

– сказав Єрмак.

Він також зазначив, що у Формулі миру викладено все, що Україна розуміє під справедливим миром.