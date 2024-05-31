Пекин отклонил приглашение на Саммит мира, об этом изданию сообщили 4 источника, "знакомые с этим вопросом".

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Китай хочет переговоры с участием России

Reuters пишет, что Китай проинформировал дипломатов о том, что на мирном саммите должно быть "равное участие всех сторон", то есть как Украины, так и России. Мол, только при таких условиях будет справедливое обсуждение всех предложений.

По информации Politico, ранее Пекин уже предупреждал дипломатов ЕС, что "не будет склонен" отправлять представителей высокого уровня на швейцарский саммит, если туда не пригласят Россию.

Китай имеет тесные связи с Россией и воздерживается от критики в ее сторону относительно вторжения в Украину, но ранее предлагал стать посредником в конфликте. В январе Украина пригласила президента Китая Си Цзиньпина принять участие в запланированном саммите мировых лидеров в Швейцарии, однако Пекин до сих пор не подтвердил участие.

К слову, ранее издание Politico сообщило, что Россия планирует провести встречу стран БРИКС примерно в то же время, когда должен состояться украинский Саммит мира в Швейцарии. В частности, это означает, что Китай может направить верховного представителя Ван И не на швейцарскую встречу, а в Россию.

Между тем еще в апреле Зеленский рассказал, что есть точная информация от разведки о том, что Россия хочет сорвать Саммит мира и уменьшить участие стран, которые будут принимать в нем участие.

Почему России не будет на Саммите мира