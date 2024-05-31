Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что ранее довольно скептически относился к проведению Саммита мира. Но учитывая то, как суетится Россия и Китай, становится очевидно, что дело достаточно серьезное.

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Чего боятся Россия и Китай

Обе страны серьезно зашевелились накануне Саммита. Китай даже пытался собрать другую миротворческую платформу, но все закончилось ничем.

Единственное, что удалось – это подписать совместную декларацию с президентом Бразилии. Интересно, что несколько пунктов из этого документа совпадают с повесткой дня Саммита мира. В частности говорится о вопросах ядерной безопасности.

Китай эта тема очень беспокоит, но не из-за большой любви к Украине или страха того, что россияне сделают с ЗАЭС. Они просто понимают последствия этого. Боятся, что Япония и Южная Корея в случае любого ядерного инцидента дожмут США, чтобы иметь свое ядерное оружие,

– рассказал политолог.

Эти страны уже давно технологически готовы, возможно, даже имеют определенные разработки. Китай это также осознает и понимает, насколько усложняется ситуация. Особенно, если ядерное оружие появится в Японии.

В то же время в Москве говорят о собрании стран БРИКС. Тогда у меня вопрос, если саммит ничего не означает, то чего вы все так нервничаете? На самом деле это свидетельствует о том, что страны понимают дипломатические последствия того, что будет происходить,

– отметил Тарас Загородний.

Он добавил, что Саммит мира по своему формату может напоминать Тегеранскую конференцию 1943 года. То есть говорится о выработке определенных принципов, дипломатических вещей, которые связаны с будущим миропорядком.

Это очень беспокоит Китай и Россию, потому что они оказываются в достаточно "интересной" ситуации,

– добавил политолог.

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