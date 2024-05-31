Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что ранее довольно скептически относился к проведению Саммита мира. Но учитывая то, как суетится Россия и Китай, становится очевидно, что дело достаточно серьезное.
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Чего боятся Россия и Китай
Обе страны серьезно зашевелились накануне Саммита. Китай даже пытался собрать другую миротворческую платформу, но все закончилось ничем.
Единственное, что удалось – это подписать совместную декларацию с президентом Бразилии. Интересно, что несколько пунктов из этого документа совпадают с повесткой дня Саммита мира. В частности говорится о вопросах ядерной безопасности.
Китай эта тема очень беспокоит, но не из-за большой любви к Украине или страха того, что россияне сделают с ЗАЭС. Они просто понимают последствия этого. Боятся, что Япония и Южная Корея в случае любого ядерного инцидента дожмут США, чтобы иметь свое ядерное оружие,
– рассказал политолог.
Эти страны уже давно технологически готовы, возможно, даже имеют определенные разработки. Китай это также осознает и понимает, насколько усложняется ситуация. Особенно, если ядерное оружие появится в Японии.
В то же время в Москве говорят о собрании стран БРИКС. Тогда у меня вопрос, если саммит ничего не означает, то чего вы все так нервничаете? На самом деле это свидетельствует о том, что страны понимают дипломатические последствия того, что будет происходить,
– отметил Тарас Загородний.
Он добавил, что Саммит мира по своему формату может напоминать Тегеранскую конференцию 1943 года. То есть говорится о выработке определенных принципов, дипломатических вещей, которые связаны с будущим миропорядком.
Это очень беспокоит Китай и Россию, потому что они оказываются в достаточно "интересной" ситуации,
– добавил политолог.
Саммит мира в Швейцарии: актуальные новости
- Большое дипломатическое событие состоится 15 – 16 июня. Известно, что в Швейцарию приедут представители 90 стран. Свое участие подтвердили и США. Впрочем в администрации Джозефа Байдена не уточнили, приедет ли лично президент.
- Владимир Зеленский отметил, что Россия пытается сорвать Саммит и хочет организовать параллельное событие. Поэтому некоторые лидеры до сих пор не сообщили, будут ли присутствовать. Он добавил, что те, кто сегодня поддерживают Россию, – соответственно поддерживают войну.
- В Эстонии согласились с позицией Украины не приглашать Россию на Саммит мира. Глава МИД сказал, что страна-агрессор наносит удары по всей территории Украины и гражданскому населению. Если Владимир Путин думает, что после оккупации с ним будут вести переговоры, то он ошибается.