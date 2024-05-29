Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что США будут участвовать в украинском Саммите мира. Перед этим СМИ писали, что президент Джо Байден не сможет присутствовать.

Смотрите также Это начало процесса завершения войны, – Стефанишина о Саммите мира и участии России в переговорах

США будут представлены

По ее словам, США принимали активное участие в каждом из предыдущих украинских мирных саммитов.

Правительство США принимает в этом участие. И мы будем представлены в этом будущем саммите,

– подчеркнула Карин Жан-Пьер.

В то же время она сказала, что пока нет более конкретной информации относительно того, будет ли президент Байден на этом саммите.

Путин боится Саммита мира