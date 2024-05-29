Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил в Брюсселе во время пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.
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Путин пытается сорвать Саммит мира
Путин боится этого саммита (Саммита мира – 24 Канал), пытается его сорвать и устроить какую-то параллельную платформу. Поэтому есть лидеры, которые еще не высказались. Если есть те, кто может поддержать Россию, то они поддерживают сегодня войну,
– заявил Зеленский.
Украинский президент выразил благодарность главе правительства Бельгии Александру Де Кроо за принципиальную поддержку Глобального саммита мира.
По словам Зеленского, есть только 2 сценария развития событий: "или реальный мир, или дальнейшее расширение войны".
"Мы видим, что Россия делает все ради второго сценария, пытается сорвать Саммит мира. Спасибо каждому лидеру, каждому государству, которые это понимают и делают все, чтобы Саммит мира действительно мог стать принуждением России к миру. Это абсолютно возможно", – подчеркнул гарант.
Зеленский отметил, что все зависит от того, насколько решительными будут лидеры мира и от того, "что каждое государство на самом деле выбирает, хочет ли установить реальный мир, или устраивает та ситуация, которая сейчас – то есть устраивает война".
Зеленский высказался о важности присутствия Байдена на Саммите мира: коротко
- Президент Владимир Зеленский считает, что "Путин будет аплодировать стоя", если на Саммите мира в Швейцарию не приедет президент США Джо Байден.
- Глава государства отметил, что очень хотел бы, чтобы на саммите в Швейцарии лично присутствовал президент Байден.
- "Я знаю, что Америка поддерживает саммит, но мы с вами не знаем, на каком уровне. Я считаю, что это не очень сильное решение, при всем уважении к каждому человеку в Соединенных Штатах Америки", – подчеркнул Зеленский.
- По словам Владимира Зеленского, сейчас будет Саммит мира, который организует весь мир, "а потом будет что-то, что попытается сделать Россия". Он считает, что присутствие Байдена нужно на Саммите мира, нужно другим лидерам, которые смотрят на реакцию Соединенных Штатов Америки.