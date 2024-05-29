Именно там десятки мировых лидеров будут пытаться найти формулу выхода из этой фазы боевых действий. Государства, которые будут представлены на Саммите мира, многое будут решать. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказался относительно потенциального привлечения России к этому Саммиту мира.
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Возможно ли участие России в Саммите мира
Глава МИД Эстонии надеется, что многие страны смогут принять участие в этой встрече, чтобы обсудить территориальную целостность Украины, а также принципы суверенитета. Однако если говорить о России, то ее явно чиновник не хочет видеть.
Посмотрите, что делает Россия – наносит интенсивные удары по всей Украине и гражданскому населению. С российской стороны нет желания вести переговоры, или даже если он (Путин – 24 Канал) говорит, что готов вести переговоры после того, как оккупировал территорию, то это неправильная позиция,
– заявил Цахкна.
По его словам, текущая позиция российского руководства и его действия никоим образом не соответствуют идее суверенитета и территориальной целостности Украины. Он отметил, что наше государство должно выиграть эту войну и оттеснить Россию обратно на свою территорию.
Кто должен приехать в Швейцарию на Саммит мира
- Лидеров сотни стран пригласили на Глобальный саммит мира, со всеми ними лично общался Владимир Зеленский. Свое участие уже подтвердили 90 участников. Подготовка к этому событию велась еще с января 2024 года. Главная цель Саммита – показать реальную позицию мировых лидеров по войне.
- В то же время страну-агрессора в Швейцарию никто не приглашал, поэтому страна-агрессор уже пытается помешать проведению мероприятия. В частности Путин планирует создать параллельную платформу и пригласить туда лидеров стран, которые пока не выразили своей позиции относительно российско-украинской войны.
- Интересно то, что Соединенные Штаты подтвердили свое участие в саммите мира, впрочем, не сообщили, кто именно туда поедет. Ранее Владимир Зеленский отмечал, что присутствие президента США Джо Байдена является очень важным. Если его не будет, то Путин "будет аплодировать стоя".
- Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что российский диктатор Владимир Путин боится Глобального саммита мира, поскольку там, вероятно, примут важные решения, пытается его сорвать и устроить параллельную платформу. Поэтому некоторые мировые лидеры еще не высказались по этому мероприятию.