Президент рассказал, что заслушал доклады Главкома Сырского и начальника Генштаба Баргилевича по ситуации на фронте.

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Заседание Ставки

Глава государства рассказал, что, по словам военного руководства, больше всего боев и тяжелые атаки сейчас происходят на Донетчине. Именно это направление является основным для российских ударов. Внимание также уделили ситуации на юге, Харьковщине, в районах приграничья Сумской и Черниговской областей.

Делаем все, что нужно, шаг за шагом, чтобы Россия видела: нам есть чем отвечать на любую попытку расширить войну и увеличить давление на Украину. И работаем с нашими партнерами, чтобы таких возможностей стало еще больше – чтобы они были более дальнобойны,

– отметил Зеленский в обращении.

Президент также поблагодарил военных, благодаря которым удалось стабилизировать Харьковское направление.

Ситуация в энергосистеме

Глава государства сообщил, что заслушал доклад чиновников по энергетике и возможностям защиты и восстановления. По его словам, каждый день и на всех уровнях этому должно быть уделено не просто максимальное, а тотальное внимание всех ответственных должностных лиц.

Производство и закупка дронов

Владимир Зеленский заявил, что производство и закупка дронов – это то, в чем постоянно должно ощущаться наращивание объемов.

На этой войне – и именно нашими воинами – было доказано, что дроны способны давать преимущество и возвращать инициативу. В то время, когда мы ожидали поставки артиллерии от наших партнеров, FPV-дроны фактически уберегли фронт. Наши дальнобойные дроны доказали, что Украина способна ограничивать внутреннюю силу государства-террориста. Должны это продолжать. Будем продолжать,

– сказал президент.

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Определяющие недели

Зеленский заявил, что Украина видит существующие угрозы, и государство должно быть готово к соответствующему реагированию.

Сейчас только начало июня, а уже именно такие недели, которые будут определять и все лето, и во многом этот год. Это касается Саммита мира и нашей консолидации мира ради Украины, это касается и Европы – наших отношений с Евросоюзом, это касается, конечно, и наших позиций на фронте, а также внутреннего производства,

– объяснил глава государства.

По словам президента, по каждому из этих направлений ведется работа, чтобы Украина получила результат. Владимир Зеленский поблагодарил каждого и каждого, кто делает все, чтобы война завершилась, "и завершилась справедливо для Украины".