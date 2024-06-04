Сейчас дело относительно прорыва границы на Харьковщине находится на начальном этапе. Об этом рассказал первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Удовиченко, пишет 24 Канал.

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Следствие изучает секретные документы и допрашивает свидетелей

Чтобы объективно оценить ситуацию, следствию нужно исследовать множество секретных документов. Это усложняет процедуру их изъятия и получения к ним доступа.

По словам Александара Удовиченко, этих документов много и они находятся в разных местах.

"А некоторые банально невозможно изъять, потому что сейчас они используются, – без них могут быть парализованы какие-то процессы на линии фронта", – добавил Удовиченко.

Кроме изучения секретных документов, ГБР берет показания у свидетелей. Сейчас допрошено уже 104 человека, а некоторых – уже по 3 – 4 раза. Среди свидетелей – военное руководство, военнослужащие, которые лично находились на поле боя.

Представитель ГБР заверил, что дело будет доведено до конца, и виновники прорыва границы на Харьковщине будут названы.

Мы вышли в публичную плоскость, сказали, что этим занимаемся. И если уже сказали "а", то через некоторое время надо сказать "б". И мы все для этого делаем,

– заверил Удовиченко.

В расследовании дела также участвует СБУ и прокуроры. По словам Удовиченко, еженедельно руководство различных правоохранительных органов выезжает на место и контролирует ход расследования.

"Мы осознаем, что общество от нас ждет быстрого результата, но объективность далеко не всегда является быстрой", – добавил заместитель председателя ГБР.

Что известно о деле о прорыве границы на Харьковщине