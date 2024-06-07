В издании Defense Express решили проанализировать странные маневры, на которые пошла Россия с кораблями в Новороссийске. Там отметили, что "даже если это были учения по противодействию морским дронам, все равно очень странно".

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Маневры россиян с кораблями в Новороссийске

Известно, что OSINT-аналитик MT_Anderson опубликовал спутниковый снимок, по которому на утро 6 июня 2024 года все размещенные в Новороссийске корабли ВМФ России покинули акваторию этого порта с неизвестной целью. В издании отметили, что определенной интриги добавляло то, что на утро 5 июня порт Новороссийск уже покинули 2 ракетных корвета проекта 21631 "Буян-М", 2 патрульных корабля 22160 и 2 подводные лодки проекта 636.

"И, на первый взгляд, все выглядело так, что россияне решили провести очередное "тактическое отступление" кораблей своего Черноморского флота, опасаясь усиления угрозы от морских дронов Сил обороны Украины", – говорится в издании.



Отсутствие кораблей в акватории Новороссийска на утро 6 июня 2024 года / MT_Anderson

Однако сразу возникает 2 вопроса: первый – в какую именно базу могли проводить такое "отступление" вражеские корабли из Новороссийска. Поскольку, как отметили в Defense Express, вести их всех оттуда в Крым выглядело крайне рискованным, а база в Очамчири (временно оккупированная часть территории Грузии) "как минимум на конец марта 2024 года была банально непригодна для приема больших надводных кораблей, максимум – для сторожевых кораблей ФСБ".

Еще одним моментом является то, что вряд ли такой масштабный по количеству кораблей выход в море был бы незамеченным.

Впоследствии MT_Anderson снова сделал публикацию в своем твиттере. Оказалось, что россияне довольно странно решили отвести свои корабли ЧФ России в Новороссийске на 0,5 – 2,5 километра в открытое море от причалов, заодно рассредоточив свои плаводиницы.



Вероятное размещение российских кораблей возле Новороссийска на утро 6 июня 2024 года / Фото MT_Anderson

Можно было бы подумать, что возможный "выход" российского флота с этой базы – это всего лишь странные маневры и учения рашистов.

Однако военно-морской аналитик H.I. Sutton на своей странице в Х (ранее твитер) распространил спутниковый снимок. Из него следует, что часть кораблей России все же движется и направляется в составе формации от базы в Новороссийске к берегам временно оккупированного Крыма. Однако, учитывая качество фотографий, трудно конкретно сказать, какие именно российские суда могут идти в составе этой эскадры.

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