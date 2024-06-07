Россия имела проблему с перезарядкой подводных лодок, но теперь она ее, вероятно, решила. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.
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Подводные лодки уже не заходят в Севастополь
Плетенчук назвал возможность перезаряжать российские корабли в Новороссийском пункте базирования ожидаемой.
В пункте базирования Новороссийска появилась возможность перезаряжать подводные лодки, потому что мы уже неоднократно видим их применение без заходов в пункты базирования Севастополя. Вероятно, эту проблему они решили. Это ожидаемо,
– сказал он.
В составе вражеского черноморского флота, по словам начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга, остаются подводные лодки, сторожевые и большие десантные корабли и носители крылатых ракет. Это свидетельствует о том, что там российская группировка все еще велика.
"Единственное, что они фактически сейчас свели применение корабельно-катерного состава только к подводным лодкам. Это или носители крылатых ракет, которых у них остается три, или просто подводная лодка дизель-электрического проекта "Палтус", – отметил Плетенчук.
В Силах обороны Юга в последнее время периодически видят выходы в море этих единиц.
"Сегодня (в четверг, 6 июня, – 24 Канал) это тот случай, когда количество кораблей вышло больше, чем обычно, но это межбазовый переход, связан с мерами безопасности. Они воплощают это, чтобы сохранить корабельно-катерный состав", – добавил спикер.
Россия вывела в Черное море десантные корабли
- Россия вывела в Черное море два больших десантных корабля в сопровождении подводной лодки. Это произошло после длительной паузы. В Силах обороны Юга говорят, что так россияне, вероятно, рассредоточивают свой флот.
- После потери последнего ракетоносителя в Крыму "Циклон" в ночь на 19 мая россияне уже успели передислоцировать шесть единиц корабельного состава из оккупированного полуострова. Еще одна единица остается в порту Феодосии по неизвестным причинам.
- Выход в море упомянутых десантных кораблей представитель Сил обороны Юга Плетенчук назвал "событием", ведь они уже давно не выходили в море. Вероятно, это связано с межбазовым переходом из-за недостатка места в Новороссийске.
- Между тем ВСУ продолжают уничтожать российский флот. Так, украинские разведчики 6 июня уничтожили российский рейдовый буксир "Сатурн" в Крыму. Это стало возможным вследствие прорыва морских фортификаций.