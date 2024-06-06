Обратите внимание, что после потери малого ракетного корабля "Циклон", россияне передислоцировали шесть единиц корабельного состава с оккупированного полуострова. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник пресс-центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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Что известно о кораблях, которые Россия вывела в море

Россия вывела в Черное море два больших десантных корабля в сопровождении ракетоносителя. Плетенчук отметил, что после потери малого ракетного корабля "Циклон" – последнего ракетоносителя, находившегося в Крыму, – россияне передислоцировали шесть единиц корабельного состава с оккупированного полуострова. Седьмая единица остается у берегов Крыма по неизвестным причинам и зашла в порт Феодосии.

Сегодня на внешний рейд Новороссийска они вывели два больших десантных корабля. Это, можно сказать, – событие. Потому что давно они моря не видели,

– сообщил Плетенчук.

По словам представителя, они вышли в сопровождении подводной лодки "Алроса", которая не является носителем крылатых ракет, а также надводным ракетоносителем, что может иметь до восьми ракет на борту.

Плетенчук добавил, что эти корабли могут выполнять межбазовый переход из-за недостатка места в Новороссийске для размещения всех военных кораблей Черноморского флота России, и российские военные, вероятно, рассредоточивают свой флот.

В частности, представитель выразил сомнение, что корабли направятся в направлении Крыма, но ситуация находится под постоянным наблюдением.

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