Росія мала проблему із перезаряджанням підводних човнів, але тепер вона її, ймовірно, вирішила. Про це в етері телемарафону розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.
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Підводні човни уже не заходять у Севастополь
Плетенчук назвав змогу перезаряджати російські кораблі у Новоросійському пункті базування очікуваною.
У пункті базування Новоросійська з'явилася можливість перезаряджати підводні човни, тому що ми вже неодноразово бачимо їхнє застосування без заходів у пункти базування Севастополя. Ймовірно, цю проблему вони вирішили. Це очікувано,
– сказав він.
У складі ворожого чорноморського флоту, за словами начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня, залишаються підводні човни, сторожові й великі десантні кораблі та носії крилатих ракет. Це свідчить про те, що там російське угруповання все ще досі велике.
"Єдине, що вони фактично зараз звели застосування корабельно-катерного складу лише до підводних човнів. Це або носії крилатих ракет, яких в них залишається три, або просто підводний човен дизель-електричного проєкту "Палтус", – зауважив Плетенчук.
У Силах оборони Півдня останнім часом періодично бачать виходи в море цих одиниць.
"Сьогодні (у четвер, 6 червня, – 24 Канал) це той випадок, коли кількість кораблів вийшла більша, ніж зазвичай, але це міжбазовий перехід, пов'язаний із заходами безпеки. Вони втілюють це, щоб зберегти корабельно-катерний склад", – додав речник.
Росія вивела у Чорне море десантні кораблі
- Росія вивела у Чорне море два великі десантні кораблі у супроводі підводного човна. Це сталося після тривалої паузи. У Силах оборони Півдня кажуть, що так росіяни, ймовірно, розосереджують свій флот.
- Після втрати останнього ракетоносія у Криму "Циклон" у ніч проти 19 травня росіяни уже встигли передислокували шість одиниць корабельного складу з окупованого півострова. Ще одна одиниця залишається у порті Феодосії з невідомих причин.
- Вихід у море згаданих десантних кораблів речник Сил оборони Півдня Плетенчук назвав "подією", адже вони уже давно не виходили у море. Ймовірно, це пов'язано із міжбазовим переходом через нестачу місця у Новоросійську.
- Тим часом ЗСУ продовжують нищити російський флот. Так, українські розвідники 6 червня знищили російський рейдовий буксир "Сатурн" у Криму. Це стало можливим унаслідок прориву морських фортифікацій.