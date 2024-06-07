У виданні Defense Express вирішили проаналізувати дивні маневри, на які пішла Росія з кораблями в Новоросійську. Там зазначили, що "навіть якщо це були навчання по протидії морським дронам, все рівно дуже дивно".

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Маневри росіян із кораблями в Новоросійську

Відомо, що OSINT-аналітик MT_Anderson опублікував супутниковий знімок, за яким на ранок 6 червня 2024 року усі розміщені в Новоросійську кораблі ВМФ Росії покинули акваторію цього порту з невідомою метою. У виданні зазначили, що певної інтриги додавало те, що на ранок 5 червня порт Новоросійськ уже покинули 2 ракетні корвети проєкту 21631 "Буян-М", 2 патрульні кораблі 22160 та 2 підводні човни проєкту 636.

"І, на перший погляд, усе виглядало так, що росіяни вирішили провести чергове "тактічєскоє отступлєніє" кораблів свого Чорноморського флоту, остерігаючись посилення загрози від морських дронів Сил оборони України", – йдеться у виданні.



Відсутність кораблів в акваторії Новоросійська на ранок 6 червня 2024 року / MT_Anderson

Проте одразу виникає 2 питання: перше – в яку саме базу могли проводити таке "отступлєніє" ворожі кораблі із Новоросійська. Оскільки, як зазначили у Defense Express, вести їх всіх звідти до Криму виглядало вкрай ризикованим, а база в Очамчирі (тимчасово окупована частина території Грузії) "як мінімум на кінець березня 2024 року була банально непридатна для прийому великих надводних кораблів, максимум – для сторожових кораблів ФСБ".

Ще одним моментом є те, що навряд такий масштабний за кількістю кораблів вихід у море був би непоміченим.

Згодом MT_Anderson знову зробив публікацію у своєму твітері. Виявилось, що росіяни доволі дивно вирішили відвести свої кораблі ЧФ Росії у Новоросійську на 0,5 – 2,5 кілометра у відкрите море від причалів, заодно розосередивши свої плаводиниці.



Ймовірне розміщення російських кораблів біля Новоросійська на ранок 6 червня 2024 року / Фото MT_Anderson

Можна було б подумати, що можливий "вихід" російського флоту із цієї бази – це всього лише дивні маневри та навчання рашистів.

Однак військово-морський аналітик H.I. Sutton на своїй сторінці у Х (раніше твітер) поширив супутниковий знімок. З нього випливає, що частина кораблів Росії все ж рухається прямує в складі формації від бази у Новоросійську до берегів тимчасово окупованого Криму. Однак, з огляду на якість світлин, важко конкретно сказати, які саме російські судна можуть йти у складі цієї ескадри.

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