Удар произошел вечером 8 июня в Таганрогском заливе. Пострадали буксир "Инженер Смирнов" и баржа "Секция-179". Предположительно, поработали украинские дроны.

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Почему удар по буксиру и барже важен

Не стоит обращать отдельное внимание только на сам характер цели. Здесь стоит сразу подчеркнуть именно исторический характер этой атаки, поскольку это был первый за все время полномасштабной войны удар нашими беспилотниками по российской цели в акватории Азовского моря. Что заодно означает существенный рост возможностей дальнобойных ударов от Сил обороны Украины,

– объясняют аналитики.

Чтобы добраться до Таганрога, дроны должны были обойти очень плотную систему ПВО оккупантов в прифронтовой зоне. И они успешно преодолели все препятствия.

А еще интересен размер пораженных целей. Буксир "Инженер Смирнов" относится к проекту 81200 и имеет длину и ширину корпуса в 31,4 метра и 10,2 метра, баржа "Секция-179" – к проекту P-156, где длина и ширина корпуса составляет 114,5 метров и 14,07 метров.

Их габариты примерно такие же, как и российские корабли, которые сбежали из Черного моря в Азовское. Поэтому, вероятно, следующей целью БПЛА может стать что-то помощнее буксира и баржи. И, возможно, тоже из состава Черноморского флота.

Есть две версии, чем атаковали буксир и баржу

И обе неплохие. Согласно первой, украинские инженеры могли создать систему телеуправления для дальнобойных БПЛА, которая позволяет передавать изображение в режиме реального времени и соответственно наводиться на цель.

Если эта версия подтвердится, то атака станет первой ласточкой. В дальнейшем будут отрабатывать эту технологию, поэтому следует ждать новых ударов.

Второй вариант – удар "по координатам". Defense Express напоминают: первая обкатка БПЛА Shahed-136 в реальных боевых условиях состоялась в 2019 году ударом именно по надводной цели. Ею стал израильский танкер.

"Но даже если подтвердится только вторая версия, это все равно означает возможное начало систематического террора, которому теперь будут подвергаться российские коммуникации в Азовском море", – подводят итог в статье.