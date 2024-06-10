Речь идет о буксире "Инженер Смирнов" и барже "Секция-179". Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В Таганрогском заливе могли поразить буксир и баржу

По данным российских пропагандистов, капитан буксира "Инженер Смирнов" доложил, что в результате атаки у баржи якобы есть незначительные повреждения выше ватерлинии, а у буксира выбиты стекла. Кроме этого, по данным россиян, двое членов экипажа якобы получили легкие осколочные ранения.

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Пропагандисты также заявили, что ходовые качества буксира якобы потеряны не были. Поэтому капитан решил возвращаться в порт Азов в Ростовской области.

В Таганрогском заливе якобы была атака буксира и баржи / Фото из российских телеграм-каналов

В телеграм-канале "Крымский ветер" написали, что якобы украинские военные применили дроны-камикадзе, чтобы нацелиться на буксир "Инженер Смирнов", который буксировал баржу "Секция-179". Баржа, как утверждается, используется для охраны Керченского моста. Этот инцидент, по предварительным данным, произошел в Азовском море.

Авторы телеграм-канала также отметили, что на российском сайте, где содержатся данные о буксире, содержатся данные, что атака якобы была осуществлена беспилотным летательным аппаратом. Хотя эту информацию никто не подтверждал из официальных лиц.



Буксир якобы могли атаковать с помощью беспилотников / Фото из российских телеграм-каналов

Стоит отметить, что пока украинские официальные лица не высказывались об этой атаке. Поэтому однозначно нельзя утверждать, что именно произошло и какими средствами были атакованы российские суда. Страна-агрессор также этот обстрел пока не комментировала.

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