Мовиться про буксир "Інженер Смирнов" та баржу "Секція-179". Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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У Таганрозькій затоці могли вразити буксир і баржу

За даними російських пропагандистів, капітан буксира "Інженер Смирнов" доповів, що внаслідок атаки у баржі нібито є незначні пошкодження вище ватерлінії, а у буксира вибиті шибки. Окрім цього, за даними росіян, двоє членів екіпажу нібито зазнали легких осколкових поранень.

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Пропагандисти також заявили, що ходові якості буксира буцімто втрачені не були. Тому капітан вирішив повертатися до порту Азов у ​​Ростовській області.

У Таганрозькій затоці нібито була атака буксира і баржі / Фото з російських телеграм-каналів

У телеграм-каналі "Кримський вітер" написали, що нібито українські військові застосували дрони-камікадзе, щоб націлитися на буксир "Інженер Смирнов", який буксирував баржу "Секція-179". Баржа, як стверджується, використовується для охорони Керченського мосту. Цей інцидент, за попередніми даними, стався в Азовському морі.

Автори телеграм-каналу також відзначили, що на російському сайті, де містяться дані про буксир, містяться дані, що атака нібито була здійснена безпілотним літальним апаратом. Хоча цю інформацію ніхто не підтверджував з офіційних осіб.



Буксир нібито могли атакувати за допомогою безпілотників / Фото з російських телеграм-каналів

Варто зазначити, що наразі українські офіційні особи не висловлювалися про цю атаку. Тому однозначно не можна стверджувати, що саме сталося та якими засобами були атаковані російські судна. Країна-агресорка також цей обстріл поки не коментувала.

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